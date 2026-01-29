Η Lukoil, δεύτερη σε μέγεθος πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε να πουλήσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό, αξίας περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στον αμερικανικό ιδιωτικό όμιλο Carlyle Group, εφόσον η πώληση αυτή εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Lukoil ανακοίνωσε πως συμφώνησε με τον όμιλο Carlyle να πουλήσει τη μονάδα της LUKOIL International GmbH, η οποία επιβλέπει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό, η αξία των οποίων υπολογίζεται από αναλυτές γύρω στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Η ρωσική εταιρεία επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον όμιλο Carlyle χρειάζεται μεταξύ άλλων άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Στη Lukoil και τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft, έχουν επιβληθεί από τον περασμένο Οκτώβριο κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως απάντηση, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στη βραδεία πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής δύο απόπειρες επίτευξης συμφωνίας, πρώτα ανάμεσα στη Lukoil και τον ελβετικό όμιλο Gunvor τον Οκτώβριο, καθώς και μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργανώθηκε από την Xtellus Partners, πρώην αμερικανικό βραχίονα της ρωσικής τράπεζας VTB, το Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει δώσει στη Lukoil προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό.

