Νέα βίντεο που ήρθαν στο φως δείχνουν προηγούμενη σύγκρουση του Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτή σε ΜΕΘ στη Μινεάπολη, με ομοσπονδιακούς πράκτορες, μόλις 11 ημέρες πριν σκοτωθεί από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς. Τα πλάνα καταγράφουν περιστατικό στις 13 Ιανουαρίου, εν μέσω έντονων διαδηλώσεων κατά της ομοσπονδιακής επιχείρησης καταστολής και μεταναστευτικών ελέγχων στην πόλη.

Σε βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, αστυνομικοί φαίνεται να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίχνουν βίαια στο έδαφος. Προηγουμένως, διακρίνεται να φωνάζει προς πράκτορες σε όχημα χωρίς διακριτικά και να κλωτσά το πίσω φανάρι του αυτοκινήτου καθώς αυτό απομακρύνεται. Λίγο αργότερα, ένοπλος πράκτορας με τακτικό εξοπλισμό βγαίνει από το όχημα και φαίνεται να τον ακινητοποιεί, με άλλους αστυνομικούς να τον περικυκλώνουν.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Πρέτι τραυματίστηκε στο περιστατικό αλλά δεν αναζήτησε ιατρική φροντίδα. Στα πλάνα διακρίνεται όπλο στη ζώνη του, ο ίδιος είχε άδεια οπλοφορίας, αν κακι δεν το άγγιξε ποτέ κατά τη διάρκεια ή μετά τη συγκεκριμένη συμπλοκή.



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου, μία εβδομάδα νωρίτερα, άλλη γυναίκα είχε σκοτωθεί από πράκτορα της ICE, γεγονός που είχε πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα.







