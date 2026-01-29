Τη δική τους εκδοχή στα όσα αναδημοσίευσε το SigmaLive από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας περί έμμεσης εμπλοκής κυπριακών εταιρειών σε «σκιώδη ρωσικό στόλο» παραθέτουν οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας.

Στην σχετική επιστολή, οι δικηγόροι των εταιρειών κάνουν λόγο για σοβαρή, παραπλανητική και συκοφαντική παρουσίαση γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι το δημοσίευμα αποδίδει στις εν λόγω εταιρείες ανυπόστατους νομικά ισχυρισμούς περί παράνομης δραστηριότητας και παραβίασης διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τους νομικούς συμβούλους, το επίμαχο δημοσίευμα βασίζεται, όπως αναφέρεται, αποκλειστικά στην άκριτη αναπαραγωγή ισχυρισμών τρίτης κρατικής υπηρεσίας, χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχειώδης δημοσιογραφικός έλεγχος, διασταύρωση πληροφοριών ή παροχή δικαιώματος απάντησης στις εταιρείες που κατονομάζονται.

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στο αναγνωστικό κοινό και πλήττει την επαγγελματική φήμη και αξιοπιστία των πελατών τους.

Οι θέσεις των εταιρειών

Στην επιστολή διευκρινίζεται ρητά ότι οι εταιρείες:

δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς κυρώσεων ,

δεν είναι ιδιοκτήτριες ούτε ελέγχουν τη δραστηριότητα των πλοίων που αναφέρονται στο δημοσίευμα,

δεν λαμβάνουν αποφάσεις ούτε ασκούν έλεγχο στην επιχειρησιακή ή εμπορική δραστηριότητα τρίτων,

λειτουργούν αποκλειστικά ως πάροχοι υπηρεσιών , στο πλαίσιο απολύτως νόμιμων και ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων,

συμμορφώνονται πλήρως με το κυπριακό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του πλαισίου κυρώσεων και κανονιστικής συμμόρφωσης.



Κατά τους ίδιους, η παρουσίαση των εταιρειών ως «δήθεν εμπλεκόμενων» σε παράνομες δραστηριότητες συνιστά παράνομη προσβολή της επαγγελματικής τους υπόστασης.



Ο ισχυρισμός των Ουκρανών

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας (HUR, ισχυρίζεται στην έκθεσή της ότι Ανώτατο στέλεχος που συνδέεται με τον όμιλο και είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, για μεγάλο χρονικό διάστημα εργάστηκε, και εξακολουθεί να εργάζεται σε διευθυντικές θέσεις στη μεγαλύτερη κρατική ναυτιλιακή εταιρεία της Ρωσίας, την PAO “Sovcomflot”, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν δομές.

Στο πλαίσιο αυτό η έκθεση υπενθυμίζει ότι η PAO “Sovcomflot”, η οποία τελεί υπό κυρώσεις από την πλειονότητα των χωρών του συνασπισμού κυρώσεων, εξασφαλίζει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε συνεργασία με κορυφαίες ρωσικές πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες και traders.