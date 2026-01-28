Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας (HUR) αποκάλυψε στοιχεία για 66 πλοία που ανήκουν στο λεγόμενο «σκιώδη στόλο» (shadow fleet), ένα δίκτυο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου υπό κυρώσεις για τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Marine vessels στον κόμβο War&Sanctions που διαχειρίζεται η ίδια η υπηρεσία.



Στην έκθεση του HUR αναφέρεται ότι ανάμεσα στα πλοία που λειτουργούν κάτω από περίπλοκους μηχανισμούς εταιρικής και σημαίας, βρίσκονται δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη κυπριακή εταιρεία C.S, σχετιζόμενη επίσης με αντίστοιχη στα ΗΑΕ. Τα συγκεκριμένα πλοία, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες, έχουν λειτουργήσει αδιάλειπτα από το 2023 για να μεταφέρουν «πετροδολάρια» στη Ρωσία, χρηματοδοτώντας, όπως επισημαίνεται, την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου, εκμεταλλευόμενα εταιρείες με έδρα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για να αποφύγουν τον έλεγχο των κυρώσεων.



Η έκθεση τονίζει, επίσης, ότι η μεγαλύτερη ρωσική κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Sovcomflot, επί μακρόν υπό κυρώσεις από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, συνεχίζει να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και υγραέριο, συνεργαζόμενη με κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας. Πολλά από τα δεξαμενόπλοια που εξυπηρετούν αυτές τις ροές αλλάζουν πλέον τη σημαία τους σε ρωσική, αποδεικνύοντας, κατά τους αναλυτές, τον κρίσιμο ρόλο τους στην υποστήριξη των στρατιωτικών και οικονομικών συμφερόντων της Μόσχας.



Η «σκιά» του στόλου αυτού δεν περιορίζεται μόνο στη ρωσική διακίνηση ενέργειας. Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται επίσης στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, όπου δεξαμενόπλοια με προσωρινές ή «εύκολες» σημαίες, σύστημα AIS απενεργοποιημένο ή με αλλαγές σε καθεστώς ιδιοκτησίας, μεταφέρουν εμπορεύματα παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις και προκαλώντας ανησυχίες για τη χρηματοδότηση μη αδειοδοτημένων ροών πετρελαίου παγκοσμίως.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών απευθύνει έκκληση προς τους καπετάνιους και τα πληρώματα αυτών των πλοίων να αποφεύγουν τη συνεργασία με τους εκμεταλλευτές του «σκιώσους στόλου», προειδοποιώντας ότι οι ίδιοι οι χειριστές τείνουν να εξαφανίζονται μόλις τα σκάφη τους βρεθούν στο στόχαστρο διωκτικών αρχών, αφήνοντας τα πληρώματα αντιμέτωπα με νομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες.



Το portal War&Sanctions, που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου 2024, έχει σήμερα επεκταθεί σε εννέα ενότητες και περιέχει δεκάδες χιλιάδες δεδομένα για πλοία, εταιρείες και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν, υποστηρίζουν ή διευκολύνουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθιστώντας το ένα κρίσιμο εργαλείο παρακολούθησης στον τομέα των κυρώσεων.



