Ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δύο γυναίκες ηλικίας 26 και 50 ετών και ένας 62χρονος άνδρας σκοτώθηκαν στην επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι ένα κτίριο καταστράφηκε και αρκετά άλλα υπέστησαν ζημιές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανήρτησαν στο Telegram φωτογραφίες με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά καθώς και εικόνες από ισοπεδωμένο κτίριο.

Συνολικά, τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία εξαπέλυσε 841 πλήγματα κατά 34 κοινοτήτων στην περιοχή, δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα εδάφους στη Ζαπορίζια και προσφάτως σημειώνουν και πάλι εδαφικά κέρδη εκεί. Είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 105 drones στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 84 καταρρίφθηκαν.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας έπληξαν επίσης την πόλη της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram.

Ο Κίπερ δήλωσε ότι αποθήκες, κτίρια παραγωγής και φορτηγά καταστράφηκαν στην επίθεση, προσθέτοντας ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Ο απολογισμός των νεκρών από τη νυχτερινή επίθεση την Τρίτη στην Οδησσό αυξήθηκε σε τέσσερις, καθώς ένας ηλικιωμένος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν σχόλιο για τις επιθέσεις. Η Μόσχα και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοθετούν πολίτες στον σχεδόν τετραετή τους πόλεμο.

