Η Γαλλία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Δανίας και της Γροιλανδίας, σεβόμενη τις βασικές αρχές της χάρτας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδεχόμενος σήμερα την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον Γροιλανδό ομόλογό της Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, οι οποίοι πραγματοποιούν περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη στάση στο Παρίσι.



Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι όπως κατέστη σαφές την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι απέναντι στις βλέψεις της Ρωσίας και της Κίνας θα πρέπει να αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία της Ευρώπης στην Αρκτική, όπως και του ΝΑΤΟ που θα πρέπει, όπως είπε, να βρίσκεται σε ενισχυμένη επαγρύπνηση στην περιοχή.



Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι τα τελευταία γεγονότα έδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική της για την Αρκτική αυτό τον χρόνο, ενώ έκανε λόγο και για στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης με αφορμή την Γροιλανδία. Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Δανίας αφού ευχαρίστησε τον Εμάνουελ Μακρόν τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ