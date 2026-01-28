Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας ότι σοκαρίστηκε από την ψυχική κατάσταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την μεταξύ τους συνάντηση, δήλωσαν στο Politico πέντε Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, ένας από τους λίγους ηγέτες της ΕΕ που έχει υποστηρίξει συχνά τον Τραμπ, ανησυχούσε για την «ψυχική κατάσταση» του προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσαν δύο από τους διπλωμάτες στο Politico. Ο Ρόμπερτ Φίτσο συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 17 Ιανουαρίου στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Η συζήτηση μεταξύ του Φίτσο και των Ευρωπαίων ομολόγων του πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου στο περιθώριο μιας έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ που συγκλήθηκε για να συζητηθούν οι διατλαντικές σχέσεις μετά τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις σε ξεχωριστή άτυπη συνάντηση μεταξύ ορισμένων ηγετών και ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ, όχι κατά τη διάρκεια των επίσημων συνομιλιών, ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Και οι πέντε διπλωμάτες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν εμπιστευτικές ανταλλαγές μεταξύ των ηγετών. Προέρχονται από τέσσερις κυβερνήσεις της ΕΕ και ο πέμπτος είναι ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Είπαν ότι δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες της συνομιλίας μεταξύ Τραμπ και Φίτσο ή τι προκάλεσε την αντίδρασή του.

Τα σχόλια είναι ακόμη πιο αξιόπιστα καθώς ο Φίτσο θεωρείται ένας από τους πιο φιλοτραμπικούς πολιτικούς στην ΕΕ. Ο Φίτσο φάνηκε να έχει «σοκαριστεί» από τη συνάντηση με τον Τραμπ, δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός περιέγραψε τον Τραμπ ως «τρελό».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Πρόκειται για εντελώς ψευδή είδηση, που προέρχεται από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούν να ακουστούν. Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο ήταν θετική και παραγωγική».

Ο 79χρονος Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι πάσχει από οποιαδήποτε πάθηση που επηρεάζει τις γνωστικές του λειτουργίες.

Πηγή: ΕΡΤ