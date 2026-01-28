Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, όταν αεροπλάνο της British Airways, που πραγματοποιούσε πτήση από το Λας Βέγκας με προορισμό το Λονδίνο, παρουσίασε απώλεια τροχού αμέσως μετά την απογείωσή του.

Το γεγονός αποτυπώθηκε σε βίντεο και έγινε αντιληπτό μέσω της ζωντανής παρακολούθησης της πτήσης από το Flightradar24. Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος να απογειώνεται ομαλά και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αντικείμενο να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος — όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για τροχό του συστήματος προσγείωσης.



Όπως γνωστοποίησε το Flightradar24, η πτήση BA274 έχασε τον πίσω δεξιό τροχό από το κύριο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους τύπου Airbus A350-1000. Παρά το απρόοπτο, το πλήρωμα συνέχισε κανονικά το ταξίδι και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.



Δείτε βίντεo από την απογείωση και την αποκόλληση του τροχού:





MOMENT: BRITISH AIRWAYS A350 LOSES MAIN LANDING GEAR WHEEL ✈️⚠️



A British Airways A350-1000 lost one of its main landing gear wheels during departure from Las Vegas Harry Reid International Airport.

The aircraft returned safely. No injuries reported. Investigation underway. pic.twitter.com/31V2afzbWj — The_Independent (@TheIndeWire) January 28, 2026

Διαβάστε επίσης: Σοκαρισμένος ο οδηγός νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν οπαδών του ΠΑΟΚ





Πηγή: Πρώτο Θέμα