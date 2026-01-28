Ο πολωνικής καταγωγής οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν το οποίο μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία δήλωσε συγκλονισμένος από το χθεσινό δυστύχημα με τα επτά θύματα.

«Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», τόνισε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας στο libertatea της Ρουμανίας τα όσα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα στον αυτοκινητόδρομο DN6, που οι ίδιοι οι Ρουμάνοι αποκαλούν «δρόμο του θανάτου».

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, το χθεσινό δυστύχημα είναι το χειρότερο που έχει γίνει στην κομητεία της Τιμισοάρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Ελιγμούς με σκοπό να δει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσπεράσει φέρεται να έκανε ο οδηγός του βαν, σύμφωνα με όσα υποστήριξε αυτόπτης μάρτυρας. Πρόκειται για άτομο που ήταν δύο οχήματα πίσω από αυτό που επέβαινε η παρέα των φίλων του ΠΑΟΚ.

Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε το 112. Ο μάρτυρας είπε ότι μετά το δυστύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το αυτοκίνητο στα πόδια του».

