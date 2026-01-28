Μαζικός χιονοπόλεμος ξέσπασε στην Νέα Υόρκη, εν μέσω σφοδρών καιρικών φαινομένων στη χώρα.

Όπως θα δείτε και στο πιο κάτω βίντεο, οι Νεοϋορκέζοι συμμετείχαν σε μάχη με χιονόμπαλες στο McCarren Park του Μπρούκλιν κατά την προηγούμενη Κυριακή, στις 25 Ιανουαρίου.



Να σημειωθεί ότι η μεγάλη χειμερινή καταιγίδα έχει σαρώσει τεράστιες εκτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.



Δείτε το βίντεο με το χιονοπόλεμο στην Νέα Υόρκη:





