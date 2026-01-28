Η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ, που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε ομιλία της σε αίθουσα στη Μινεάπολη όταν λευκός άνδρας εκτόξευσε προς την κατεύθυνσή της μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού, προτού φύλακας τον ρίξει στο έδαφος, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ενώ η μορφή αυτή της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος μίλαγε στο βήμα, άνδρας στην πρώτη σειρά των καθισμάτων σηκώθηκε, εκτόξευσε χρησιμοποιώντας σύριγγα μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού προς την κατεύθυνσή της κι είπε κάτι προτού τον σταματήσει ο φύλακας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

«Η ασφάλεια και η αστυνομία της Μινεάπολης προσήγαγαν γρήγορα τον άνδρα, που έχει πλέον τεθεί υπό κράτηση», διευκρίνισε το πολιτικό γραφείο της κ. Όμαρ. «Η βουλεύτρια είναι εντάξει. Συνέχισε την ομιλία της, διότι δεν επιτρέπει στους νταήδες να νικήσουν».

Η βουλεύτρια Όμαρ εκφωνούσε ομιλία στη Μινεάπολη καθώς η μητρόπολη στη Μινεσότα (βόρεια) συνταράσσεται επί εβδομάδες από αλλεπάλληλες εφόδους της αστυνομίας μετανάστευσης και τους θανάτους δυο Αμερικανών που διαδήλωναν εναντίον της.

«Θα συνεχίσουμε» ό,τι κι αν «μας πετάξουν», «αυτοί οι ανόητοι δεν θα νικήσουν έτσι», είπε η πολιτικός λίγο αργότερα, αφού ζήτησε χαρτομάντιλο.

«Πρέπει να καταργήσουμε μια για πάντα» την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), εναντίον της οποίας κινητοποιούνται πολίτες στη Μινεάπολη, κι η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ οφείλει «να παραιτηθεί», είχε τονίσει λίγο νωρίτερα στο ακροατήριό της.

Η κ. Όμαρ, με καταγωγή από τη Σομαλία, είναι εδώ και καιρό αγαπημένος στόχος της αμερικανικής δεξιάς και ειδικά του προέδρου Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αναφέρθηκε στην πολιτικό ξανά χθες, σε ομιλία του στην Άιοβα. «Κατάγεται από μια χώρα που είναι αληθινή καταστροφή, δεν είναι καν χώρα, ειλικρινά», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται μειωτικά εδώ και μήνες στη Σομαλία και στους μετανάστες από τη χώρα, στους οποίους επιφύλαξε τη φράση «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: "Here's the reality that people like this ugly man don't understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us." pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

