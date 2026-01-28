Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μια «αλλαγή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

