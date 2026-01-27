Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση δεν ενέκρινε τις δύο προτάσεις μομφής κατά του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οι προτάσεις κατατέθηκαν με αφορμή την κυβερνητική απόφαση να προχωρήσει στην έγκριση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος που επιτρέπει στην Κυβέρνηση να νομοθετεί χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.

Η πρώτη πρόταση μομφής είχε κατατεθεί από τα κόμματα της αριστεράς πλην του σοσιαλιστικού και έλαβε 267 ψήφους υπέρ έναντι 289 που ήταν ο αναγκαίος για την έγκριση της αριθμός ψήφων. Η δεύτερη κατατέθηκε από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την υπερψήφισαν 140 βουλευτές.



Διαβάστε επίσης: Φρεντέρικσεν: Η Δανία κάνει τα πάντα για συμφωνία -Δεν παραχωρεί τη Γροιλανδία





Πηγή: ΚΥΠΕ