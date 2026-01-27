Η Δανία σκοπεύει «να κάνει ό,τι μπορεί» για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, εκτός από την παραχώρηση του νησιού, δήλωσε σήμερα η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο παραχώρησης της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, η Φρεντέρικσεν απάντησε πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο. «Όχι, δεν μπορεί κανείς να το διανοηθεί», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Maischberger» του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Αφότου επέμεινε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν την κυριότητα του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα το ενδεχόμενο κατάληψής του δια της βίας, αναφέροντας πως οι συνομιλίες που είχε στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε οδήγησαν σε «πλαίσιο» μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Τραμπ απέσυρε την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάχθηκαν στα σχέδιά του για την απόκτηση του νησιού.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ARD, η πρωθυπουργός της Δανίας εξέλαβε τα νέα δεδομένα ως επιτυχία στην αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. «Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, υπερασπίζεται τον εαυτό της και μιλάει με μια φωνή, τότε υπάρχει αποτέλεσμα», δήλωσε. «Έχουμε μια διπλωματική προσέγγιση με τις ΗΠΑ και απομένει να δούμε εάν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε η πρωθυπουργός της Δανίας.

Η Φρεντέρισεν αρνήθηκε να διευκρινίσει το περιεχόμενο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και συμπλήρωσε πως δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πόσο θα μπορούσαν να διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις.



