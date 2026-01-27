Ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε την Τρίτη σε περιστατικό με τη συνοριοφυλακή στην Αριζόνα, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με το NBC News και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πυροβολήθηκε στη νότια κομητεία Πίμα, κοντά στο 15ο μίλι της West Arivaca Road, περίπου στις 7:30 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Περιφέρειας Santa Rita. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι μετέφερε τον τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν ασαφείς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Καλά πράγματα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας







Πηγή: skai.gr