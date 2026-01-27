Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Bενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε μια σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με "δύναμη που δεν έχει ξαναδεί".

Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των προετοιμασιών των ΗΠΑ για χτύπημα κατά του Ιρανικού καθεστώτος.

Σε ομιλία του στην Κνεσέτ ο Νετανιάχου τόνισε: «Αν το Ιράν κάνει το σοβαρό λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με μια δύναμη που δεν έχει ξαναδεί».



Η προειδοποίηση αυτή φαίνεται να απαντά σε πρόσφατες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν απειλήσει με αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικών ή ισραηλινών επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, ανώτερος Ιρανός διπλωμάτης δήλωσε ότι το Ιράν θα ανταποδώσει "με ό,τι έχουμε" σε οποιαδήποτε νέα επίθεση από τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της για εκμετάλλευση της κατάστασης.



Παράλληλα Το Ιράν δήλωσε πως θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές» εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις



