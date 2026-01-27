Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ταιριάζει με τη δεδομένη στιγμή και η οικονομία έχει προσαρμοστεί καλά στη μεταβλητότητα, αλλά η Τράπεζα πρέπει να προετοιμαστεί για νέα σοκ, πιθανώς από τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Gediminas Simkus, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία πέρσι, καθώς κατέστη η μόνη μεγάλη κεντρική τράπεζα που πέτυχε τον στόχο της για τον πληθωρισμό, ακόμη και όταν οι αμερικανικοί δασμοί, ο πόλεμος στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ντάμπινγκ κινεζικών αγαθών και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων διατηρούσαν την αβεβαιότητα εξαιρετικά υψηλή.

Ο κ. Simkus υποστήριξε ότι οι πολιτικές αναταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν με την πανδημία το 2020 και περιλαμβάνουν επίσης την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πιθανότατα θα συνεχιστούν και θα μπορούσαν εύκολα να διαταράξουν την «καλή θέση» της ΕΚΤ σε σχέση με τον στόχο του πληθωρισμού, την δυνητική ανάπτυξη και τα επιτόκια.

«Μιλάμε αρκετά για τις ΗΠΑ, αλλά οι πολιτικές τους μας αφορούν κυρίως στο εμπορικό μέτωπο», δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας και μέλος του συμβουλίου πολιτικής της ΕΚΤ.

«Έχουμε γείτονες στα ανατολικά και ο κίνδυνος εκεί είναι διαφορετικού χαρακτήρα: πρόκειται για απειλή στρατιωτικής επιθετικότητας», πρόσθεσε.

Η Λιθουανία και οι άλλες χώρες της Βαλτικής, όπως Εσθονία και Λετονία, που κάποτε ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, έχουν εκφράσει εδώ και καιρό φόβους για πιθανή ρωσική επιθετικότητα, επικαλούμενες κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης και εισβολές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη.

Ο κ. Simkus είπε ακόμη ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα συστήματα διανομής μετρητών και πληρωμών είναι ανθεκτικά σε αυτό το είδος κινδύνου και ότι η νομισματική πολιτική είναι αρκετά ευέλικτη.

«Είναι προφανές ότι εάν αντιμετωπίζετε αυξημένο στρατιωτικό κίνδυνο, τα μετρητά είναι κάτι που οι άνθρωποι μπορεί να επιδιώκουν και πρέπει να είστε πολύ αποτελεσματικοί», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων κινδύνων, ανέφερε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες για την κλιματική αλλαγή.

Σταθερά τα επιτόκια στις 4 Φεβρουαρίου

Βραχυπρόθεσμα, η δουλειά της ΕΚΤ είναι απλή, υποστήριξε ο κ. Simkus, και η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (σε σχέση με τα επιτόκια) στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου, καθώς οι μικρές διακυμάνσεις του πληθωρισμού γύρω στο 2% είναι φυσιολογικές. Αλλά υπάρχει μικρή βεβαιότητα πέραν αυτού, προειδοποίησε.

«Πιστεύω απόλυτα ότι υπάρχει ίση πιθανότητα η επόμενη κίνησή μας, όποτε κι αν γίνει, να είναι είτε αύξηση, είτε μείωση των επιτοκίων», είπε ο κ. Simkus, αντικρούοντας έμμεσα τα προηγούμενα σχόλια του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Isabel Schnabel, η οποία υποστήριξε μια ενδεχόμενη αύξηση.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν βλέπουν καμία αλλαγή στα επιτόκια φέτος, αλλά αναμένουν κάποιες αυξήσεις τον επόμενο χρόνο με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες της Γερμανίας θα δώσουν ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξή της γερμανικής οικονομίας θα ωθήσει την υπόλοιπη οικονομία της Ευρωζώνης.

Ο κ. Simkus, ωστόσο, απέρριψε την ιδέα να δοθούν ενδείξεις (για τα επιτόκια), πέραν του άμεσου μέλλοντος.

«Το μάθημα του παρελθόντος είναι ότι δεν μπορούμε να δεσμευτούμε σε καμία πολιτική πορεία ή σε μια υπόσχεση», είπε. «Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να αποδεχτούμε ότι το περιβάλλον είναι ασταθές και έρχονται σοκ», σημείωσε.



Πηγή: ΚΥΠΕ