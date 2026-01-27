Οι συζητήσεις μεταξύ της CIA και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επικεντρωθεί στο ποια θα είναι η μορφή της παρουσίας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η CIA εργάζεται αθόρυβα για να εδραιώσει την παρουσία των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, προωθώντας τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει επιρροή στα μελλοντικά σχέδια της χώρας, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τον σχεδιασμό.

Οι συζητήσεις μεταξύ της CIA και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επικεντρωθεί στο ποια θα είναι η μορφή της παρουσίας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα λειτουργήσει ως η κύρια, μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στη CIA, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής μετάβασης και της έλλειψης ασφάλειας στη Βενεζουέλα.

«Στην πραγματικότητα είναι η CIA που ασκεί την επιρροή», δήλωσε στο CNN μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη διαδικασία σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της υπηρεσίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία των προϋποθέσεων για διπλωματικές προσπάθειες –συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης σχέσεων με τους ντόπιους– και την παροχή ασφάλειας.

Βραχυπρόθεσμα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να λειτουργούν μέσω ενός παραρτήματος της CIA, πριν από την έναρξη λειτουργίας της επίσημης πρεσβείας, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν ανεπίσημες επαφές με μέλη διαφορετικών φατριών της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, καθώς και με προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και τρίτους που ενδέχεται να αποτελούν απειλή, ανέφερε η πηγή, παραλληλίζοντας το έργο της υπηρεσίας με αυτό στην Ουκρανία.

«Η δημιουργία ενός παραρτήματος είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πριν από τη διπλωματία, το παράρτημα μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας, τα οποία θα οδηγήσουν σε συνομιλίες, κάτι που οι διπλωμάτες δεν μπορούν να κάνουν», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης που συνεργάστηκε με τους Βενεζουελάνους.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ΗΠΑ στέλνουν τακτικά διευθυντές της CIA ή ανώτερους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών για να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα που βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση κατά του Μαδούρο, συναντώντας την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ και στρατιωτικούς ηγέτες νωρίτερα αυτό το μήνα.

Μέρος του μηνύματος του Ράτκλιφ προς τη νέα ηγεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ήταν ότι «η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους εχθρούς της Αμερικής».

Η CIA θα είναι πιθανώς υπεύθυνη για την ενημέρωση των αξιωματούχων της Βενεζουέλας σχετικά με τις πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που αφορούν την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τον σχεδιασμό.

Ο ρόλος της CIA στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

Αξιωματούχοι της CIA βρίσκονταν στη Βενεζουέλα τους μήνες που προηγήθηκαν της επιχείρησης εναντίον του Μαδούρο. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία είχε εγκαταστήσει κρυφά μια μικρή ομάδα μέσα στη χώρα για να παρακολουθεί τις συνήθειες, τις τοποθεσίες και τις κινήσεις του Μαδούρο, κάτι που βοήθησε στην επιτυχία της επιχείρησης νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με πηγές.

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβανόταν μια πηγή της CIA που δραστηριοποιούνταν εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντοπίσουν την τοποθεσία και τις κινήσεις του Μαδούρο πριν από τη σύλληψή του.

Η πολιτική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να υποστηρίξει τη Ροντρίγκεζ έναντι της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Ματσάδο, βασίστηκε επίσης σε μια απόρρητη ανάλυση της CIA σχετικά με τον αντίκτυπο της απομάκρυνσης του Μαδούρο από την προεδρία και τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πιθανής απομάκρυνσής του, σύμφωνα με το CNN.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η CIA στρέφει τώρα την προσοχή της στην αξιολόγηση της απόδοσης της νέας ηγεσίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στον σχεδιασμό εξακολουθούν να περιμένουν από τον Λευκό Οίκο να διατυπώσει με σαφήνεια τους ευρύτερους στόχους της αποστολής, παρά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή του θα «διοικήσει» τη χώρα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

«Αυτό καθιστά τον σχεδιασμό πιο δύσκολο», αναγνώρισε πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, προσθέτοντας ότι σε πρώτη φάση οι Αμερικανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας

Ως αποτέλεσμα, τα μακροπρόθεσμα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας.

Οι ΗΠΑ απέσυραν τους διπλωμάτες τους και ανέστειλαν τις δραστηριότητες της πρεσβείας στο Καράκας το 2019. Η Μονάδα Υποθέσεων Βενεζουέλας λειτουργεί με μια ομάδα Αμερικανών διπλωματών στην πρεσβεία στην Μπογκοτά.

Την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στη βετεράνο διπλωμάτη Λόρα Ντογκού να ηγηθεί της Μονάδας Υποθέσεων Βενεζουέλας. Τη θέση αυτή κατείχε προηγουμένως ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ στην Κολομβία, Τζον ΜακΝαμάρα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη Βενεζουέλα «απαιτεί έναν πλήρους απασχόλησης επιτετραμμένο στη Μονάδα Υποθέσεων Βενεζουέλας» και ότι «η Ντογκού είναι η καταλληλότερη για να ηγηθεί της ομάδας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».

Τα βήματα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει αρχίσει να λαμβάνει τα πρώτα μέτρα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, λίγο μετά την ανατροπή του Μαδούρο, έστειλε μια ομάδα διπλωματών από τη Μονάδα Υποθέσεων της Βενεζουέλας στο Καράκας, για να πραγματοποιήσει μια αρχική αξιολόγηση για μια πιθανή σταδιακή επανέναρξη των λειτουργιών.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την επιθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκαταστήσει τη διπλωματική παρουσία στη χώρα που, όπως έχει δηλώσει ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να «διοικήσουν».

Πρώην διπλωμάτες δήλωσαν ότι η μακροχρόνια απουσία των ΗΠΑ από την περιοχή θα αποτελέσει πρόκληση για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα και να συμβάλουν στην ανοικοδόμησή της. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ζητήθηκε από τις ΗΠΑ να ξανανοίξουν την πρεσβεία, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κατάσταση της ασφάλειας στη Βενεζουέλα παραμένει επίσης αβέβαιη και θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι διπλωμάτες συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένοι να προστατεύουν τον εαυτό τους, γεγονός που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η CIA αναμένεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο από νωρίς, καθώς η Βενεζουέλα παραμένει σε κατάσταση πολιτικής μετάβασης.

Παραμένει αβέβαιο το πώς θα αντιδράσει ο λαός της Βενεζουέλας σε μια πιο εμφανή παρουσία της CIA στη χώρα μετά τον Μαδούρο. Για χρόνια, ο Μαδούρο κατηγορούσε επανειλημμένα την υπηρεσία –χωρίς αποδείξεις– ότι προσπαθούσε να ανατρέψει το καθεστώς του, καθώς αυτός παρέμενε στην εξουσία παρά την αντίθεση των ΗΠΑ.

Τώρα, η CIA έχει συμβάλει στην ανατροπή του Μαδούρο και είναι έτοιμη να βοηθήσει ενεργά στη διαχείριση των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας.

