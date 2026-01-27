Η Σλοβακία θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Οι χώρες της ΕΕ έδωσαν τη Δευτέρα την τελική τους έγκριση για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, στην οποία αντιτάχθηκαν τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία.

Και η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με τον Φίτσο να σημειώνει πως η Σλοβακία θα υποβάλει τη δική της αγωγή και θα συντονιστεί και με τη γειτονική της χώρα.

«Θα αντιταχθούμε στην παραβίαση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας», επισήμανε ο Φίτσο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Φίτσο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα σχέδια της ΕΕ για τη διακοπή της ροής ρωσικού φυσικού αερίου ως «αυτοκτονία», λέγοντας πως στη χώρα του αυτό θα κοστίσει 500 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους και το αέριο μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, με πιθανή παράταση μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2027, εάν κάποια χώρα δυσκολεύεται να γεμίσει τις αποθήκες της με αέριο που δεν προέρχεται από τη Ρωσία, πριν από το χειμώνα.

«Ελπίζω πως μέχρι τότε ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και όλοι θα έχουμε συνέλθει», κατέληξε ο Φίτσο.

Πηγή: skai.gr

