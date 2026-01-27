Νοσοκόμα στην Τουρκία συνελήφθη και ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα σε βάρος της, επειδή έπλεξε τα μαλλιά της, καθώς θεωρήθηκε κίνηση προπαγάνδας υπέρ των Κούρδων.

Στην Τουρκία ξεκίνησε μαζικό κίνημα γυναικών που πλέκουν τα μαλλιά τους, σε ένδειξη στήριξης στις γυναίκες πολεμίστριες των Κούρδων στη βόρεια Συρία, μετά τα βίντεο που έδειχναν τζιχαντιστές να κόβουν τις πλεξούδες γυναικών.

Στο κίνημα συμμετέχουν γνωστοί Τούρκοι από πολλούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Ερωτικό τραγούδι για τον Ερντογάν με πολιτικό μήνυμα

«Μην με αφήσεις, μη φύγεις. Αγάπη μέχρι να σταματήσει η καρδιά μέχρι τον τάφο

Μην με αφήσεις και πας πουθενά

Αν φύγεις, θα ξεχάσεις

Ελπίζω να μην συμβεί αυτό

Μην με αφήσεις και πας πουθενά

Αν φύγεις, θα ξεχάσεις

Ελπίζω να μην συμβεί αυτό»

Πηγή: skai.gr

