Αποκαλύψεις για εκτεταμένη κινεζική κυβερνοκατασκοπεία σε βάρος της βρετανικής κυβέρνησης φέρνει στο φως η εφημερίδα The Telegraph, σύμφωνα με τις οποίες κρατικά υποστηριζόμενοι χάκερς του Πεκίνου παραβίασαν για χρόνια τα κινητά τηλέφωνα ανώτερων αξιωματούχων της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η επιχείρηση, γνωστή στις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών με την κωδική ονομασία «Salt Typhoon», φέρεται να είχε ως στόχο στενούς συνεργάτες των πρώην πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ την περίοδο 2021–2024, εκθέτοντας ιδιωτικές επικοινωνίες της καρδιάς της βρετανικής εξουσίας στο Πεκίνο.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν παραβιάστηκαν τα κινητά των ίδιων των πρωθυπουργών, πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι η διείσδυση «έφτασε μέχρι τον πυρήνα της Ντάουνινγκ Στριτ». Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν μάλιστα ότι η επιχείρηση ενδέχεται να παραμένει ενεργή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα και για την ασφάλεια των επικοινωνιών του νυν πρωθυπουργού, σερ Κιρ Στάρμερ, και του επιτελείου του.



Διαβάστε επίσης: Αγωγή κατά της Meta για το WhatsApp: Αμφισβητείται εγκυρότητα κρυπτογράφησης

Σκιά στις σχέσεις Λονδίνου–Πεκίνου

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, καθώς ο Κιρ Στάρμερ αναχωρεί εντός της εβδομάδας για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα – την πρώτη Βρετανού πρωθυπουργού από το 2018 – με στόχο την ενίσχυση εμπορικών και επενδυτικών δεσμών. Η επίσκεψη ακολουθεί την απόφαση της κυβέρνησης να εγκρίνει την κατασκευή υπερπρεσβείας της Κίνας στο Λονδίνο, σε περιοχή όπου διέρχονται κρίσιμες υποδομές τηλεπικοινωνιών.

Η αντιπολίτευση και επικριτές της κυβέρνησης κατηγορούν το Εργατικό Κόμμα ότι υποβαθμίζει τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, επιδιώκοντας οικονομικά οφέλη. Η σκιώδης υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Αλίσια Κερνς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση «ανταμείβει εχθρικές ενέργειες εις βάρος του κράτους».

Τι μπορούσαν να δουν οι χάκερς

Σύμφωνα με ειδικούς, ακόμη και αν δεν υπήρχε άμεση παρακολούθηση συνομιλιών, οι δράστες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεταδεδομένα, όπως ποιοι επικοινωνούσαν με ποιους, πόσο συχνά και από ποια γεωγραφική περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι χάκερς είχαν τη δυνατότητα να «καταγράφουν τηλεφωνικές συνομιλίες κατά βούληση».

Η επίθεση στη Ντάουνινγκ Στριτ εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια επιχείρηση κατασκοπείας που φέρεται να στόχευσε χώρες της συμμαχίας Five Eyes – ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία – μέσω παραβίασης τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας

Αν και βρετανικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα δίκτυα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι καλύτερα προστατευμένα σε σχέση με άλλες χώρες, χάρη και στον Νόμο Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών του 2021, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την επιχείρηση «μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της κατασκοπείας».

Η MI5 είχε ήδη εκδώσει προειδοποίηση για κινεζική κατασκοπεία προς το Κοινοβούλιο, ενώ η κοινοβουλευτική Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας κατέληξε πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι «η κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγική για την Κίνα».

Διάψευση από το Πεκίνο

Η κινεζική πρεσβεία απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα είναι «θύμα κυβερνοκατασκοπείας» και ότι αντιτίθεται στην «πολιτικοποίηση της κυβερνοασφάλειας χωρίς αποδείξεις».

Παρά τις διαψεύσεις, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών περιγράφουν το Πεκίνο ως έναν από τους πλέον ικανούς και επιθετικούς παίκτες στον τομέα της ηλεκτρονικής κατασκοπείας, με την υπόθεση «Salt Typhoon» να ενισχύει τους φόβους για τη διείσδυση σε κρίσιμες κρατικές υποδομές και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.