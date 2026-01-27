Σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας στις ψηφιακές επικοινωνίες εγείρει αγωγή που κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Meta Platforms, με τους ενάγοντες να υποστηρίζουν ότι η εταιρεία μπορεί να έχει πρόσβαση σε συνομιλίες του WhatsApp, παρά τους ισχυρισμούς περί πλήρους κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με την αγωγή, που κατατέθηκε στις 23 Ιανουαρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, διεθνής ομάδα προσφευγόντων κατηγορεί τη Meta και τη WhatsApp ότι παραπλάνησαν δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι, παρά τη λεγόμενη κρυπτογράφηση «από άκρο σε άκρο», η εταιρεία «αποθηκεύει, αναλύει και μπορεί να έχει πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις δήθεν ‘ιδιωτικές’ επικοινωνίες των χρηστών».

Η Meta έχει καταστήσει την κρυπτογράφηση βασικό χαρακτηριστικό του WhatsApp, διαβεβαιώνοντας ότι τα μηνύματα είναι προσβάσιμα μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Στην εφαρμογή, μάλιστα, αναφέρεται ότι «μόνο τα άτομα σε αυτή τη συνομιλία μπορούν να διαβάσουν, να ακούσουν ή να κοινοποιήσουν τα μηνύματα». Ωστόσο, οι προσφεύγοντες αμφισβητούν ευθέως αυτούς τους ισχυρισμούς, επικαλούμενοι πληροφορίες από καταγγελίες πρώην εργαζομένων (whistleblowers), χωρίς να αποκαλύπτονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Meta απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την αγωγή «αβάσιμη». Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το WhatsApp χρησιμοποιεί εδώ και μία δεκαετία κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο με το πρωτόκολλο Signal και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί πρόσβασης της εταιρείας στα μηνύματα είναι «κατηγορηματικά ψευδής και παράλογος».



Στο πλαίσιο αυτό ο ιδρυτής του Telegram, Pavel Durov δήλωσε: «Πρέπει να είσαι τρελός για να συνεχίζεις να πιστεύεις ότι το WhatsApp είναι αξιόπιστο το 2026.»





🚨⚡️ Telegram founder, Pavel Durov:



“You have to be crazy to keep believing WhatsApp is trusted in 2026.” pic.twitter.com/e9rOyiC10h — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 26, 2026

Πληρώνει αγωγές η Google

Την ίδια ώρα, νέα υπόθεση έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες γύρω από τις πρακτικές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η Google συμφώνησε να καταβάλει 68 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που την κατηγορούσε ότι κατέγραφε ιδιωτικές συνομιλίες χρηστών μέσω του Google Assistant χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι η φωνητική βοηθός ενεργοποιούνταν κατά λάθος και κατέγραφε συνομιλίες, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για στοχευμένη διαφήμιση. Η Google αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία, δηλώνοντας ότι επέλεξε τον συμβιβασμό για να αποφύγει μακρά δικαστική διαμάχη.

Παρόμοια υπόθεση είχε προηγηθεί και με την Apple, η οποία τον Ιανουάριο συμφώνησε να καταβάλει 95 εκατ. δολάρια για να κλείσει αγωγή σχετικά με τη φωνητική βοηθό Siri, αν και επίσης αρνήθηκε κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Οι υποθέσεις αυτές αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το κατά πόσο οι υποσχέσεις των τεχνολογικών κολοσσών περί ιδιωτικότητας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σε μια εποχή όπου τα «έξυπνα» κινητά και οι ψηφιακοί βοηθοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής.



Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου: «Τα social media είναι το νέο πεδίο μάχης- Θα κερδίσουμε»