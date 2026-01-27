Τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πεδίου σύγχρονων συγκρούσεων ανέδειξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη της πληροφορίας αποτελεί πλέον κεντρικό μέτωπο. Όπως ανέφερε, τα social media έχουν μετατραπεί σε «νέο πεδίο μάχης», στο οποίο, κατά τον ίδιο, το Ισραήλ οφείλει να απαντήσει με τα δικά του «όπλα».

Ο κ. Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι η ισραηλινή πλευρά εισήλθε με καθυστέρηση σε αυτή τη μάχη επιρροής και αφηγήματος, εξέφρασε ωστόσο τη βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα θα είναι νικηφόρο. «Είμαστε αργά στο παιχνίδι, αλλά θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη, γιατί αναπτύσσουμε τα μέσα για να την αντιμετωπίσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τον έλεγχο της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς κυβερνήσεις και κρατικοί δρώντες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές στρατηγικές επικοινωνίας, αντιπληροφόρησης και επιρροής, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση πολιτικών και γεωπολιτικών συσχετισμών.





Netanyahu:



Social media is the new battlefield; this is where we must counter with our own weapons.



We are late in the game, but we will win this battle too because we are developing the means to fight this. pic.twitter.com/C7NlVXWF6e — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Στο Χ κυκλοφόρησε μάλιστα και φωτογραφία του Νετανιάχου όπου τον δείχνει με κινητό το οποίο έχει καλυμμμένες τις κάμερες του για να αποτρέψει τυχόν παρακολούθηση.





Η προειδοποίηση Σνόουντεν

Ο Έντουαρντ Σνόουντεν προειδοποίησε ότι τόσο οι συσκευές της Apple όσο και τα Android «δεν είναι, δυστυχώς, ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών».

Όπως τόνισε, κάθε κινητό τηλέφωνο, ακόμη και όταν η οθόνη είναι σβηστή και ο χρήστης θεωρεί ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα, στην πραγματικότητα «εκπέμπει συνεχώς το μήνυμα: “εδώ βρίσκομαι”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες και οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα πάντα σχετικά με τον χρήστη, καθώς και κάθε δραστηριότητα της συσκευής του, ενώ –όπως υποστήριξε– μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με το ίδιο το τηλέφωνο.



