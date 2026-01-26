Σε συνέχεια των δύο αμφιλεγόμενων επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ που στοίχισαν τη ζωή δύο ανθρώπων, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις εκ μέρους Γερμανών πολιτικών, με τον Γενς Σπαν των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) να δηλώνει βαθιά ανήσυχος και σοκαρισμένος, επισημαίνοντας ότι το κράτος δικαίου αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας.

Ο Φέλιξ Μπάνασακ (Πράσινοι) καταδίκασε τις ενέργειες των πρακτόρων ως «ανοιχτές εκτελέσεις» και επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης Tραμπ που απέκρυψε τα γεγονότα, εμπόδισε ανεξάρτητες έρευνες και μετέτρεψε τα θύματα σε «ενόχους», ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «ακατανόητη» τη σιωπή της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Μπόρις Ρεν -επίσης από το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU)- τόνισε την ανάγκη σαφούς ανάληψης ευθυνών και αυστηρής τήρησης του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας τον σοβαρό κίνδυνο που δημιουργεί η χρήση όπλων από ανεπαρκώς εκπαιδευμένους πράκτορες κατά πολιτών.

Ο Άντις Αχμέτοβιτς (Σοσιαλδημοκράτες/SPD) χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς έκφραση αυταρχικής πολιτικής και κρατικής βίας, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν εταίρος, αλλά η κακή συμπεριφορά πρέπει να αναγνωρίζεται δημόσια για λόγους δημοκρατίας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διεθνούς αξιοπιστίας.

