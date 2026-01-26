Μετά από έρευνες σε νεκροταφείο στην ανατολική πόλη της Γάζας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός του αστυνομικού Ραν Γκβίλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στρατιωτικοί εκπρόσωποι ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι η σορός μεταφέρεται στο Ισραήλ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή.

Ο Ραν Γκβίλι ήταν ο τελευταίος όμηρος που παρέμενε αγνοούμενος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τη δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων και την απαγωγή 251 ομήρων. Ο 24χρονος είχε σκοτωθεί υπερασπιζόμενος το κιμπούτς Αλουμίμ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κνεσέτ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την επιστροφή της σορού του αρχιλοχία «εξαιρετικό επίτευγμα για το Ισραήλ». Όπως δήλωσε, «υποσχεθήκαμε – και εγώ προσωπικά – να τους φέρουμε όλους πίσω και τους φέραμε όλους, μέχρι και τον τελευταίο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο Ραν Γκβίλι «είναι ήρωας του Ισραήλ», σημειώνοντας ότι «μπήκε πρώτος και βγήκε τελευταίος».

Πηγή: Πρώτο Θέμα

