Οι μεταφορείς από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι τον αποκλεισμό, με φορτηγά, των τερματικών σταθμών εμπορευματικών μεταφορών στις συνοριακές διελεύσεις με χώρες της ζώνης Σένγκεν και άλλες γειτονικές χώρες.

Με τον τρόπο αυτό εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενώσεις μεταφορέων αυτών των τεσσάρων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων απαιτούν να εξαιρεθούν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τον κανονισμό που επιτρέπει την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν για μέγιστο διάστημα 90 ημερών το εξάμηνο.

🚛Međunarodni prevoznici blokirali su izlazne terminale na granicama Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i BiH prema Šengenu

🚛Na svim granicama stvaraju se kolone kamiona i šleperahttps://t.co/9JfY9smGop



📷Reuters pic.twitter.com/r07lu8fmyi — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) January 26, 2026

Εκφράζουν επίσης την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισόδου σε χώρες της ΕΕ επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες είναι πλέον περίπλοκές και χρονοβόρες.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES), που καταγράφει την είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών χρησιμοποιώντας βιομετρικά στοιχεία αντί για σφράγιση διαβατηρίων, άρχισε να εφαρμόζεται στις 12 Οκτωβρίου 2025 σταδιακά και η πλήρης εφαρμογή του θα γίνει από τις 10 Απριλίου 2026.

Οι μεταφορείς προτείνουν να προγραμματιστεί μία συνάντηση με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση.

Μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος οι επαγγελματίες οδηγοί προτείνουν να αντιμετωπίζονται ως διασυνοριακοί εργαζόμενοι και να τους επιτρέπεται μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στη ζώνη Σένγκεν.

Ο αποκλεισμός των συνοριακών διαβάσεων, όπως ανακοινώθηκε, αφορά μόνο τους τερματικούς σταθμούς εμπορευμάτων και όχι τη διέλευση πολιτών. Αναφέρθηκε επίσης ότι από τα μπλόκα θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, ζώντα ζώα, φαρμακευτικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό και στρατιωτικό υλικό.

Εκπρόσωποι των ενώσεων μεταφορέων ανακοίνωσαν ότι οι αποκλεισμοί θα διαρκέσουν επτά ημέρες.

Vozači Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije u podne su stupili u blokadu zbog uvođenja Entry/Exit sistema (EES) za ulazak i izlazak iz tih zemalja i ograničavanje boravaka vozača na teritoriji Šengena. pic.twitter.com/ya6OnOlGPd — TV N1 Beograd (@n1srbija) January 26, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

