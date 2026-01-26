Ως έμμεση παραδοχή ότι η ελληνική κυβέρνηση αναζητά διέξοδο μέσω απευθείας επαφής με την Τουρκία ερμηνεύονται οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στον τουρκικό τύπο, που υπογραμμίζει ότι, μετά από μια περίοδο δηλώσεων που «στοχοποιούσαν την Τουρκία», «κυρίως από το ελληνικό υπουργείο Άμυνας», η Αθήνα βρέθηκε αντιμέτωπη με εσωτερική πίεση και αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι: «οι συνομιλίες (για το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν) βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Η ακριβής ημερομηνία της επόμενης συνάντησης και η ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι μόνο θέμα ημερών».

Για τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιγέ, η διατύπωση αυτή επιβεβαιώνει ότι «η διαδικασία μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας προχωρά άμεσα» και ότι η Τουρκία «έχει βάρος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Απόρριψη αμερικανικής μεσολάβησης

Ξεχωριστό βάρος αποδίδεται στην κατηγορηματική διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, περί αμερικανικής μεσολάβησης. Το δημοσίευμα αναδεικνύει ως πολιτικό μήνυμα τη θέση ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας δεν περνούν από τρίτους.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ «δεν ήταν ούτε υπό συζήτηση ούτε καν θεωρητικά στην ημερήσια διάταξη». Για τα τουρκικά μέσα, αυτή η αποστροφή διαβάζεται ως επιβεβαίωση ότι «η Άγκυρα αποτελεί τον αναπόφευκτο συνομιλητή».

Διάλογος με απτά αποτελέσματα

Ο τουρκικός Τύπος στέκεται επίσης στις αναφορές Μαρινάκη για «χειροπιαστά αποτελέσματα» από τον διάλογο με την Τουρκία, αξιοποιώντας τις δηλώσεις για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την αποκλιμάκωση στο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δήλωση ότι: «Έχει σημειωθεί μείωση 80% στη μεταναστευτική κρίση τα τελευταία έξι χρόνια» και ότι «οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα».

Κατά την τουρκική οπτική, αυτά τα σημεία παρουσιάζονται ως έμμεση αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας με την Άγκυρα.

Επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση Δένδια

Παρότι οι δηλώσεις Μαρινάκη βρίσκονται στο προσκήνιο, το δημοσίευμα της Τουρκιγέ δεν παραλείπει να επαναφέρει στο κάδρο τον Νίκο Δένδια. Η τουρκική αφήγηση συνδέει τη «δύσκολη θέση» στην οποία, κατά την εκτίμησή της, βρέθηκε η Αθήνα με προηγούμενες τοποθετήσεις του ελληνικού υπουργείου Άμυνας, αλλά και με τη συνέντευξη Δένδια στο ΟΡΕΝ TV.

Οι αναφορές αυτές λειτουργούν, σύμφωνα με το τουρκικό σχόλιο, ως υπενθύμιση των «αντιφατικών μηνυμάτων» που εκπέμπει η ελληνική πλευρά: από τη μία, σκληρή ρητορική· από την άλλη, ανάγκη επιστροφής στο τραπέζι του διαλόγου.

Συνολικά, το δημοσίευμα σκιαγραφεί μια εικόνα όπου η Αθήνα εμφανίζεται να εγκαταλείπει τη ρητορική έντασης και να επανέρχεται στη ρεαλιστική παραδοχή ότι χωρίς την Άγκυρα δεν υπάρχει λύση.

