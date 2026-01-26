Η ανάπτυξη του αποκαλούμενου «Ατσάλινου Θόλου» από την Τουρκία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου παρουσιάζεται ως κίνηση που περιορίζει επιχειρησιακά τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και προκαλεί πολιτικό και στρατιωτικό προβληματισμό σε Αθήνα και Λευκωσία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στον τουρκικό τύπο, με πηγή τα ελληνικά και ελληνοκυπριακά δημοσιεύματα, η ενίσχυση της τουρκικής αεράμυνας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες για τον σχεδιασμό της Αθήνας. Η εφημερίδα Σημερινή και αναλύσεις στον ελληνικό Τύπο κάνουν λόγο για ένα πλέγμα συστημάτων που μεταβάλλει τις ισορροπίες και φέρνει την ελληνική πλευρά σε αμυντική θέση.

Η κριτική από τον Γιάννο Χαραλαμπίδη

Ο στρατιωτικός αναλυτής και ερευνητής Γιάννος Χαραλαμπίδης, γνωστός για τα επικριτικά του κείμενα κατά της Τουρκίας, όπως σχολιάζει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιγέ, περιγράφει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τις εξελίξεις.

Όπως αναφέρει: «Η Τουρκία, στο νησί, ως μέρος του Ατσάλινου Θόλου, μετά τον Κορκούτ, ανέπτυξε και το σύστημα αεράμυνας Χισάρ-Ο. Το σύστημα που εγκαταστάθηκε στην Κερύνεια κατέστησε τα ελικόπτερα H145M που απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία ουσιαστικά μη λειτουργικά».

Ασύμμετρη εμβέλεια και τεχνολογικό πλεονέκτημα

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χαραλαμπίδης επισημαίνει ότι τα ελικόπτερα H145M μπορούν να φέρουν ρουκέτες βεληνεκούς 7 χιλιομέτρων και πυραύλους Σπάικ ER2 με εμβέλεια 16 χιλιομέτρων, ενώ το σύστημα Χισάρ-Ο χρησιμοποιεί πυραύλους αεράμυνας εμβέλειας 15, 25 και 40 χιλιομέτρων. Παράλληλα, τονίζεται ότι το Χισάρ-Ο προστατεύεται από τα συστήματα Κορκούτ και Σαχίν, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο πλέγμα άμυνας.

Τα δομικά στοιχεία του Ατσάλινου Θόλου

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ελληνικό και ελληνοκυπριακό Τύπο και αναπαράγει σήμερα η Τουρκιγέ, το σύστημα που φέρεται να έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνει ραντάρ TRS-22XX, STR 700-G, Καλκάν-ΙΙ, STR 400-G, το σύστημα Χισάρ-Ο, τον Κορκούτ, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Βουράλ ΡΕΝΤΕΤ και το σύστημα Πουχού 3-LT V/UHF. Ο Χαραλαμπίδης συνοψίζει την εικόνα σημειώνοντας ότι «η τεχνολογική υπεροχή των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και η απόλυτη κυριαρχία στον αέρα δημιουργούν σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα».

Το σύστημα Χακίμ στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σύστημα Χακίμ, το οποίο ελληνοκυπριακά δημοσιεύματα περιγράφουν ως «κεντρικό εγκέφαλο» της τουρκικής αεράμυνας. Πρόκειται για μια δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική που ενοποιεί ραντάρ, αισθητήρες και μέσα αεράμυνας, δημιουργώντας σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα του εναέριου χώρου και λαμβάνοντας αποφάσεις εμπλοκής από ένα ενιαίο κέντρο.

Συναγερμός σε Αθήνα και Λευκωσία

Καταληκτικά, ελληνικά και ελληνοκυπριακά μέσα μεταφέρουν κλίμα συναγερμού, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα Χισάρ θεωρούνται αποτελεσματικά έναντι μη επανδρωμένων αεροσκαφών, drones, ελικοπτέρων και αεροπλάνων.

So, why did the Şahin 40mm ATOMs protecting the Hisar air defense system in the Turkish Republic of Northern Cyprus attract the attention of the Greeks? The answer lies in their capabilities.



➡️ It is one of the lower-tier elements of Turkiye's Steel Dome multi-layered air… https://t.co/aweJbOmEm4 pic.twitter.com/Pjtjb7fDe0 — TR_tech (@T_Nblty) January 26, 2026

🇹🇷🇨🇾 Türkiye KKTC’ye Hisar-O 100 orta irtifa hava savunma sistemi konuşlandırdı. Böylece caydırıcılığını bir adım daha artırdı.



Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Simerini gazetesinde Türkiye aleyhinde çok sayıda detaylı askeri araştırma yazısı yer alan Dr. Yiannos Charalambides… pic.twitter.com/0fJRRr2KGf — Turan Oguz (@TyrannosurusRex) January 25, 2026