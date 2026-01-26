Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών εντάσεων, με τις αρχές να αποκαλύπτουν νέα πινακίδα στην Τεχεράνη που προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης, απεικονίζοντας κατεστραμμένο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Παρόμοιο μωσαϊκό εμφανίστηκε επίσης, τονίζοντας πιθανά αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πλοία μεταφέρονται στην περιοχή "για παν ενδεχόμενο".







Αγνωστη τοποθεσία του Αεροπλανοφόρου Lincoln

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρίσκεται τοποθετημένη ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής του Ομάν, στην Αραβική Θάλασσα, από τις 26 Ιανουαρίου 2026, εντός επιχειρησιακής εμβέλειας πλήγματος κατά του Ιράν.

Ορισμένες αμερικανικές πηγές, όπως η New York Post, επισημαίνουν ωστόσο ότι το αεροπλανοφόρο δεν έχει επισήμως ενταχθεί στη ζώνη ευθύνης της CENTCOM.





USS Abraham Lincoln carrier strike group has just been spotted hanging off the south east of Oman.

It is within strike range of Iran, but hiding behind the Gulf means it has less vulnerability to anti ship missile fire. pic.twitter.com/c7W6afXYkA — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) January 26, 2026



Αυτές οι κινήσεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων απειλών από φιλοϊρανικές ομάδες, όπως η Kataib Hezbollah στο Ιράκ, η οποία προειδοποίησε για "ολικό πόλεμο" αν το Ιράν δεχθεί επίθεση.





Kataib Hezbollah, an Iraqi paramilitary group, has warned of a “total war” if Iran is attacked, signalling it would militarily support Tehran if conflict breaks out as the US amasses military assets in the region.



🔗: https://t.co/ZmKVgg58vF pic.twitter.com/vgYS84cbDk — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 26, 2026



Εσωτερικά, το καθεστώς του Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να συζητά την επιδείνωση της κατάστασης σε ειδική συνεδρίαση. Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε "σκληρή στρατιωτικοποιημένη καταστολή" για να συγκαλυφθούν μαζικές δολοφονίες σε διαδηλώσεις, με μαζικές συλλήψεις, εξαφανίσεις και επιθέσεις σε οικογένειες θυμάτων. Ιρανοί αξιωματούχοι διαρρέουν πληροφορίες σε δυτικά ΜΜΕ για την βάρβαρη καταστολή, ενώ αναφορές μιλούν για σημάδια αποτυχίας του θεοκρατικού συστήματος υπό τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.



Αυτή η εσωτερική πίεση εντείνεται από διεθνείς πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε εταιρείες σχετιζόμενες με το Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του καταδικάζει την ωμή καταστολή του Ιράν και δηλώνει πως στέκεται στο πλευρό του λαού που απαιτεί ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία. «Τελειώστε την καταστολή, απελευθερώστε τους πολιτικούς κρατούμενους, επιβάλτε κυρώσεις στο καθεστώς και επιτρέψτε έρευνες του ΟΗΕ, τώρα», σημειώνουν.

The European Parliament condemns Iran’s brutal repression and stands with the people demanding freedom, dignity and democracy.



End the crackdown, free political prisoners, sanction the regime and allow UN investigations, now.



Read more: https://t.co/HOkOa3p1Pb pic.twitter.com/LvrflJF77r — European Parliament (@Europarl_EN) January 26, 2026

Κλειστό παραμένει το διαδύκτιο

Παρά τις δηλώσεις "νίκης" του Ιράν κατά εσωτερικών αντιφρονούντων, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για πιθανές εξελίξεις, σύμφωνα με αναλύσεις. Παράλληλα η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν συνεχίζεται για 18η ημέρα, αποκρύπτοντας το εύρος μιας θανατηφόρας καταστολής εναντίον αμάχων.