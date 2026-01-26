Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών εντάσεων, με τις αρχές να αποκαλύπτουν νέα πινακίδα στην Τεχεράνη που προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης, απεικονίζοντας κατεστραμμένο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Παρόμοιο μωσαϊκό εμφανίστηκε επίσης, τονίζοντας πιθανά αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πλοία μεταφέρονται στην περιοχή "για παν ενδεχόμενο".

 

Αγνωστη τοποθεσία του Αεροπλανοφόρου Lincoln

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρίσκεται τοποθετημένη ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής του Ομάν, στην Αραβική Θάλασσα, από τις 26 Ιανουαρίου 2026, εντός επιχειρησιακής εμβέλειας πλήγματος κατά του Ιράν.

Ορισμένες αμερικανικές πηγές, όπως η New York Post, επισημαίνουν ωστόσο ότι το αεροπλανοφόρο δεν έχει επισήμως ενταχθεί στη ζώνη ευθύνης της CENTCOM.


Αυτές οι κινήσεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων απειλών από φιλοϊρανικές ομάδες, όπως η Kataib Hezbollah στο Ιράκ, η οποία προειδοποίησε για "ολικό πόλεμο" αν το Ιράν δεχθεί επίθεση.


Εσωτερικά, το καθεστώς του Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να συζητά την επιδείνωση της κατάστασης σε ειδική συνεδρίαση. Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε "σκληρή στρατιωτικοποιημένη καταστολή" για να συγκαλυφθούν μαζικές δολοφονίες σε διαδηλώσεις, με μαζικές συλλήψεις, εξαφανίσεις και επιθέσεις σε οικογένειες θυμάτων. Ιρανοί αξιωματούχοι διαρρέουν πληροφορίες σε δυτικά ΜΜΕ για την βάρβαρη καταστολή, ενώ αναφορές μιλούν για σημάδια αποτυχίας του θεοκρατικού συστήματος υπό τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Αυτή η εσωτερική πίεση εντείνεται από διεθνείς πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε εταιρείες σχετιζόμενες με το Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του καταδικάζει την ωμή καταστολή του Ιράν και δηλώνει πως στέκεται στο πλευρό του λαού που απαιτεί ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία. «Τελειώστε την καταστολή, απελευθερώστε τους πολιτικούς κρατούμενους, επιβάλτε κυρώσεις στο καθεστώς και επιτρέψτε έρευνες του ΟΗΕ, τώρα», σημειώνουν. 

Κλειστό παραμένει το διαδύκτιο 

Παρά τις δηλώσεις "νίκης" του Ιράν κατά εσωτερικών αντιφρονούντων, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για πιθανές εξελίξεις, σύμφωνα με αναλύσεις. Παράλληλα η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν συνεχίζεται για 18η ημέρα, αποκρύπτοντας το εύρος μιας θανατηφόρας καταστολής εναντίον αμάχων.