Μία τεράστια πυρκαγιά έπληξε σήμερα σε πυκνοκατοικημένη, εμπορική περιοχή στην πόλη Καντιγκάν, στο κεντρικό Καλιμάνταν της Ινδονησίας.
Η φωτιά στην Αγορά Κασόνγκαν ξέσπασε τη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας κοντινά κτίρια, σπίτια και καταστήματα.
Early this morning, a massive fire struck residential areas and rows of kiosks at Kasongan Market, Katingan Regency, Central Kalimantan, Indonesia 🇮🇩(26/26)— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 26, 2026
The fire spread rapidly, destroying nearby buildings. No official details yet on casualties. pic.twitter.com/aeYJchM9uZ
Παρά το μέγεθος της καταστροφής, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των θανάτων και των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός.
Διαβάστε επίσης: Ρωσία: «Κινηματογραφική» διάσωση παιδιού από τα ορμητικά νερά (ΒΙΝΤΕΟ)
Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.
Endonezya'nın Orta Kalimantan bölgesindeki Katingan şehrinde bulunan Kasongan Pazarı kompleksinde büyük bir yangın çıktı; dükkanlar ve yakındaki evler tamamen yandı.— TRHaber (@trhaber_com) January 26, 2026
▪️Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini açıkladı.
▪️Olayla ilgili soruşturma sürüyor. pic.twitter.com/ep39azzyer
Πηγή: skai.gr