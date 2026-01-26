Μία τεράστια πυρκαγιά έπληξε σήμερα σε πυκνοκατοικημένη, εμπορική περιοχή στην πόλη Καντιγκάν, στο κεντρικό Καλιμάνταν της Ινδονησίας.

Η φωτιά στην Αγορά Κασόνγκαν ξέσπασε τη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας κοντινά κτίρια, σπίτια και καταστήματα.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των θανάτων και των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Endonezya'nın Orta Kalimantan bölgesindeki Katingan şehrinde bulunan Kasongan Pazarı kompleksinde büyük bir yangın çıktı; dükkanlar ve yakındaki evler tamamen yandı.



▪️Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini açıkladı.



▪️Olayla ilgili soruşturma sürüyor. pic.twitter.com/ep39azzyer