Προαναγγέλλοντας την έναρξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, υποστήριξε από την Τρίπολη που βρέθηκε για επίσκεψη ότι η συνεργασία Τουρκίας–Λιβύης εισέρχεται σε καθοριστική φάση, με το 2026 να προβάλλεται ως χρονικό σημείο μετάβασης από τις εξαγγελίες στην πράξη.

Όπως δήλωσε στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, «έχουμε διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορώ να δηλώσω ότι το 2026 θα είναι έτος-ορόσημο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2026 «θα είναι το έτος της ενέργειας στη συνεργασία Τουρκίας–Λιβύης και ο όγκος του εμπορίου θα φτάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».

Η Μικτή Οικονομική Επιτροπή ως πλαίσιο

Ο Μπαϊρακτάρ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επανασύγκλησης της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής Τουρκίας–Λιβύης, έπειτα από περίπου 17 χρόνια, καθώς και στη συνάντησή του με τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Όπως ανέφερε, «η Μικτή Οικονομική Επιτροπή ασχολείται με όλους τους τομείς της οικονομίας. Όχι μόνο με την ενέργεια· είναι ένας μηχανισμός που καλύπτει τα πάντα, από τις μεταφορές μέχρι την υγεία, από την εκπαίδευση μέχρι το εμπόριο. Επομένως, η σημερινή ημέρα ήταν σημαντική για την αναβίωσή της. Ήταν μια ιστορική ημέρα».

Από τα παλαιά πεδία στα νέα κοιτάσματα

Αναφερόμενος στις εργασίες της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων, ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διεργασίες για πεδία όπου η εταιρεία είχε δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν, αλλά και για νέα πεδία.

Όπως τόνισε, «διαπραγματευόμαστε συμφωνίες που αφορούν νέα πεδία. Θα συνεχίσουμε επίσης τις προσπάθειές μας μέσω διεθνούς συνεργασίας, ιδίως μέσω συμπράξεων με διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη». Και κατέληξε: «Θα αρχίσουμε να βλέπουμε απτά αποτελέσματα το 2026. Το 2026 θα είναι το έτος της ενέργειας στη συνεργασία Τουρκίας–Λιβύης».

Συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Φεβρουαρίου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Μπαϊρακτάρ στους διαγωνισμούς για πετρέλαιο και φυσικό αέριο που προκηρύσσει η Λιβύη για πρώτη φορά μετά από περίπου 17 χρόνια.

Όπως δήλωσε, «θα συμμετάσχουμε επίσης στους διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν το Φεβρουάριο. Σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, παρακολουθούμε στενά δύο πεδία, ιδίως υπεράκτια και χερσαία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τουρκία μπορεί να κινηθεί ταχέως: «με την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στις υπεράκτιες επιχειρήσεις και τη δύναμη του στόλου μας στη θάλασσα, μπορούμε να δράσουμε πολύ γρήγορα τόσο σε σεισμικές όσο και σε γεωτρητικές δραστηριότητες».

Γεωτρήσεις στον ορίζοντα

Αναφερόμενος στη συμφωνία της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων με τη Λιβυκή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου, ο Μπαϊρακτάρ περιέγραψε τον σχεδιασμό για το επόμενο στάδιο: «είχαμε συνάψει μια συμφωνία σεισμικών ερευνών στα υπεράκτια πεδία της Λιβύης, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και να πραγματοποιήσουμε πρόσθετες μελέτες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτές τις σεισμικές έρευνες εντός του 2026». Και πρόσθεσε ότι «μετά τις σεισμικές μελέτες που θα πραγματοποιήσουμε εδώ, εφόσον καταλήξουμε σε συμφωνία, θα προχωρήσουμε στο στάδιο των γεωτρήσεων».

Επιτάχυνση υπεράκτιων δραστηριοτήτων

Κλείνοντας, ο υπουργός Ενέργειας υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν περιορίζεται στην εγχώρια παραγωγή, αλλά επιδιώκει δυναμική επέκταση στο εξωτερικό. Επανέλαβε ότι σχεδιάζεται η υπογραφή συμφωνίας με την αμερικανική εταιρεία Chevron στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Φεβρουαρίου και σημείωσε ότι «στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανάπτυξης, υπάρχει στόχος για ανάπτυξη στο εξωτερικό. Εξετάζουμε ευκαιρίες είτε μέσω συμπράξεων είτε αυτοτελώς, υπό τη διαχείριση της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων».