Ο χρυσός ξεπέρασε χθες Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία, καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή του πολύτιμου κιτρινόχρωμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια. Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ