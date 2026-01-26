Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες Κυριακή την ευθύνη για τους θανάτους δυο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.



«Με τραγικό τρόπο, δυο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους δημοκρατικούς», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.



Διαβάστε επίσης: Ομπάμα: Να λογοδοτήσει η κυβέρνηση για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ