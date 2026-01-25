Μια επιχείρηση του ισραηλινού στρατού είναι σε εξέλιξη σε ένα κοιμητήριο της βόρειας Γάζας για τον εντοπισμό της σορού του τελευταίου εναπομείναντα ομήρου, του Ραν Γκβίλι, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι δυνάμεις του στρατού διεξάγουν μια επιχείρηση ευρείας εμβέλειας για να εντοπίσουν τη σορό (…) του Ραν Γκβίλι» αναφέρει αυτή η ανακοίνωση.

Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μετέφερε στους μεσολαβητές πληροφορίες για τον εντοπισμό του νεκρού ομήρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ