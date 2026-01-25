Ως νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας που φρόντιζε βαριά ασθενείς βετεράνους του αμερικανικού στρατού ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος άνδρας που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνιμο κάτοικο της Μινεσότα, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της πόλης.

Η συμπλοκή και ο θάνατός του

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, όταν ξέσπασε συμπλοκή ανάμεσα στον Πρέτι και πολλούς ομοσπονδιακούς πράκτορες, μεταξύ των οποίων στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Περιπολίας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 37χρονος πυροβολήθηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο.

Η αστυνομία της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν λευκός άνδρας, 37 ετών, πολίτης των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση πυροβόλου όπλου από τους πράκτορες.

Τι δείχνει το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε

Νέο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται να καταγράφει μέρος της συμπλοκής πριν από τους πυροβολισμούς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που συνοδεύουν το βίντεο, ο Πρέτι δεν φέρεται να τράβηξε το νόμιμα δηλωμένο πυροβόλο όπλο που είχε στην κατοχή του, ακόμη και τη στιγμή που δεχόταν επίθεση από πράκτορες.

Όπως υποστηρίζεται, ο 37χρονος παρενέβη αρχικά για να βοηθήσει μία γυναίκα, όταν πράκτορας φέρεται να έσπρωξε βίαια άλλο άτομο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, δέχθηκε σωματική επίθεση, ψεκασμό με σπρέι πιπεριού και καταδίωξη, ενώ φέρεται να απομακρυνόταν.

Στο βίντεο διακρίνεται συμπλοκή με τη συμμετοχή πολλών πρακτόρων, με τον Πρέτι να βρίσκεται στο έδαφος, γονατιστός, προσπαθώντας να προστατευθεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ένας από τους πράκτορες φέρεται να αφαίρεσε το νόμιμο όπλο του, το οποίο – όπως αναφέρεται – ο ίδιος δεν είχε χρησιμοποιήσει, πριν ακολουθήσουν οι πυροβολισμοί.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές, οι οποίες μέχρι στιγμής υποστηρίζουν ότι η χρήση θανατηφόρας βίας έγινε στο πλαίσιο αυτοάμυνας.

Pretty obvious what happened here.



Alex Pretti tried to assist two women who were being pushed around and pepper sprayed by agents.



The agents pulled him away, dragged him to the ground, and then executed him POINT BLANK….on the side of the street.



https://t.co/aToASa02RS — ✨ Wee ✨ (@WeePro83) January 24, 2026

Νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων. Το 2023 φέρεται να είχε ετήσιες αποδοχές ύψους 90.783 δολαρίων. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ενώ στον επαγγελματικό του λογαριασμό στο LinkedIn παρουσιαζόταν πρόσφατα και ως «junior scientist».

Συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με αφοσίωση στους ασθενείς και έντονη αίσθηση καθήκοντος. «Δούλευα μαζί του καθημερινά για χρόνια στο νοσοκομείο Βετεράνων. Ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ, εργαζόταν με βετεράνους και ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Σίγουρα δεν του άξιζε να σκοτωθεί», δήλωσε στη Daily Mail η νοσηλεύτρια Ρουθ Άνγουεϊ.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους»

Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Πρέτι ενδιαφερόταν έντονα για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τη δράση της ICE. «Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, στο Associated Press.

Όπως ανέφερε η οικογένεια, ο 37χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από δικαστικά αρχεία.

Οι αντιδράσεις συναδέλφων και φίλων

Φίλοι και συνάδελφοι του Πρέτι τον περιέγραψαν ως πολιτικά ενεργό, ενημερωμένο και πρόθυμο να υπερασπίζεται όσα θεωρούσε άδικα. «Ήταν πάντα ενημερωμένος για όσα συνέβαιναν στον κόσμο. Μιλούσαμε συνεχώς για την επικαιρότητα», ανέφερε η Ρουθ Άνγουεϊ, προσθέτοντας ότι πίστευε ακράδαντα στον πολιτικό ακτιβισμό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Δρ. Ντιμίτρι Ντρεκόνια, έκανε λόγο για έναν «καλό και ευγενικό άνθρωπο» που είχε αφοσιωθεί στη φροντίδα σοβαρά ασθενών βετεράνων.

«Αηδιαστικά ψεύδη»

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνοριοφύλακες επιχείρησαν να αφοπλίσουν άνδρα που τους πλησίασε και ένας πράκτορας πυροβόλησε «ευρισκόμενος σε άμυνα» όταν το θύμα «αντιστάθηκε βίαια». Το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, CNN, Πρώτο Θέμα