Ο δήμος της Μινεάπολης εξετάζει τις πληροφορίες περί ενός νέου πυροβολισμού, του τρίτου μέσα σε λίγες ημέρες, από ομοσπονδιακούς πράκτορες, αυτή τη φορά κοντά στη διασταύρωση της 26ης Οδού με τη Λεωφόρο Νικολέτ της πόλης.

Ένας εργαζόμενος σε μια κοντινή επιχείρηση είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ότι είδε τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και Fox, ο άνδρας που δέχτηκε τον πυροβολισμό από τους πράκτορες της ICE είναι νεκρός.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι είχε προηγηθεί του πυροβολισμού. Ένα μη επιβεβαιωμένο βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλούς πράκτορες, με προστατευτικά γιλέκα που φέρουν την ένδειξη «Αστυνομία», να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν στο έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον πυροβολούν πολλές φορές. Σύμφωνα με το Fox, ο άνδρας αυτός οπλοφορούσε.

Η Αΐσα Τσαγκτάι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης, είπε ότι βρισκόταν επί τόπου και έκανε λόγο για ισχυρή παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή.

Μετά τον πυροβολισμό, οι παριστάμενοι συγκεντρώθηκαν και άρχισαν να εξυβρίζουν τους πράκτορες, αποκαλώντας τους «δειλούς» και προτρέποντάς τους να φύγουν από την πόλη. Ένας αξιωματικός τους απάντησε «μπουχουχού» χλευάζοντάς τους, καθώς απομακρυνόταν.

Σε άλλο σημείο, πράκτορες επιβίβασαν δια της βίας έναν διαδηλωτή που ούρλιαζε σε ένα όχημα.

BREAKING:



Massive riots are breaking out in Minneapolis after a man is shot and killed while getting detained by ICE agents for obstructing their work pic.twitter.com/18fxAUpjYY — Visegrád 24 (@visegrad24) January 24, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ