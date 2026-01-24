Συνεχίζονται το Σάββατο (24/1) για δεύτερη μέρα στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους, Ουκρανούς και Αμερικανούς διαπραγματευτές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο NBC News ότι οι συνομιλίες ήταν «παραγωγικές» ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από αυτές.

Από την πλευρά του ο στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες αυτές ήταν «ουσιαστικές, εποικοδομητικές και πολύ ειλικρινείς», αλλά επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για διαρκή ειρήνη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την επίλυση εδαφικών ζητημάτων.

«Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είπε.

Βασικό σημείο τριβής παραμένουν τα εδαφικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία το 25% της περιοχής του Ντόνετσκ, την οποία εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στην πρώτη μέρα ήταν οι ζώνες ασφαλείας και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου.

Όπως ανέφερε οι διαπραγματευτές των τριών χωρών συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες αύριο.

Κατά την συζήτηση τέθηκαν εδαφικά ζητήματα και σύμφωνα με πληροφορίες του ξένου Τύπου οι αμερικανοί διαπραγματευτές κατέθεσαν πρόταση προς τον Ζελένσκι για την ανταλλαγή του Ντονμπάς.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Corriere della Sera η πρόταση προβλέπει παραχώρηση εδαφικού ελέγχου στο Ντονμπάς, με αντάλλαγμα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι, η πρώτη τριμερής από την έναρξη του πολέμου πριν από τέσσερα χρόνια έρχεται ύστερα από τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τους Στίβεν Γουίτκοφ με τον Τζάρεντ Κούσνερ την οποία η Ρωσία χαρακτήρισε «χρήσιμη».

