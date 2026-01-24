Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας δύο επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε» από την επίθεση, αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επιχείρηση αυτού του είδους φέτος, στο πλαίσιο της εκστρατείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκουν σε καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περίπου 30 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 110 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ