Συνελήφθη ο Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ Ράιαν Γουέντινγκ, κατηγορούμενος ως ο εγκέφαλος μιας από τις πιο βίαιες διεθνείς οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 44χρονος Καναδός καταζητούνταν από το FBI με κατηγορίες ότι διηύθυνε μια εγκληματική οργάνωση υπεύθυνη για τη μεταφορά περίπου 60 τόνων κοκαΐνης ετησίως στο Λος Άντζελες μέσω φορτηγών από το Μεξικό. Ο Ράιαν Γουέντινγκ ήταν από τον Μάρτιο στην λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων, με το FBI να προσφέρει 15 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την καταδίκη του.

Σύμφωνα με κατηγορητήριο του Σεπτεμβρίου 2024, ο Γουέντινγκ είχε ήδη κατηγορηθεί για απόπειρα δολοφονίας και άλλες πράξεις σχετιζόμενες με τη δράση της οργάνωσής του. Τον Νοέμβριο, αποσφραγίστηκε νέο κατηγορητήριο που τον συνέδεε με τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει εναντίον του, ενώ φέρεται να είχε τοποθετήσει επικήρυξη για τον ίδιο και τη σύζυγό του μέσω καναδικής ιστοσελίδας.

Ο Γουέντινγκ κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να αποκρύψει τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης. Το FBI ονόμασε την επιχείρηση κατά της εγκληματικής ομάδας «Giant Slalom», αναφορά στο ολυμπιακό αγώνισμα του αθλητή, και προειδοποίησε ότι πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, συνέκρινε τον Γουέντινγκ με τους διαβόητους βαρόνους των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ και Χοακίν «El Chapo» Γκουσμάν. Εκτός από τις κατηγορίες στις ΗΠΑ, ο Γουέντινγκ καταζητείται και από τις αρχές του Καναδά για ξεχωριστές υποθέσεις, ενώ πιστεύεται ότι είχε τη στήριξη του καρτέλ Sinaloa στο Μεξικό.

Πηγή: Πρώτο Θέμα