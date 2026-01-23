Στο Νέο Δελχί μεταβαίνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να συμμετάσχουν στη 16η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ–Ινδίας, που φιλοξενεί ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες θα είναι επίσης επίτιμοι προσκεκλημένοι στους εορτασμούς για την 77η Ημέρα της Δημοκρατίας της Ινδίας στις 26 Ιανουαρίου. Στο Νέο Δελχί, η φον ντερ Λάιεν θα συνοδεύεται επίσης από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας και από τον αρμόδιο Επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, καθώς και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ.

Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται η ολοκλήρωση των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας, οι οποίες ξεκίνησαν το 2007, «πάγωσαν» για εννέα χρόνια και επανεκκινήθηκαν το 2022. Ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι είναι δυνατόν η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας να γίνει στις 27 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά τους εορτασμούς της Ημέρας της Δημοκρατίας, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ευρωπαϊκή πηγή τόνισε στο ΚΥΠΕ ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, με σημαντικά θέματα υπό συζήτηση, όπως η αλιεία και πιο συγκεκριμένα το λαυράκι, καθώς και οι δασμοί στη βιομηχανία. Αμφίβολη κρίνεται η συμπερίληψη των προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης, τουλάχιστον στο κομμάτι της εμπορικής συμφωνία που θα καταλήξει άμεσα. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να αποκαλέσει αντιδράσεις από τον αγροτικό τομέα, καθώς δεν αναγνωρίζονται ανταγωνιστικά πεδία.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά σχεδόν 2 δισ. ανθρώπων και θα μειώσει έως και €4 δισ. ετησίως σε δασμούς για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Παράλληλα, θα ενισχύσει την πρόσβαση των ινδικών προϊόντων –όπως υφάσματα, ηλεκτρονικά, χημικά και κοσμήματα– στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε αντάλλαγμα, η Ινδία αναμένεται να μειώσει σταδιακά δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, κυρίως στα αυτοκίνητα και τα αλκοολούχα ποτά, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι εισαγωγές αυτοκινήτων και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM).

Πέρα από το εμπόριο, οι ηγέτες αναμένεται να υιοθετήσουν μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική ατζέντα ΕΕ–Ινδίας, με τέσσερις βασικούς πυλώνες: ευημερία και βιωσιμότητα, τεχνολογία και καινοτομία, ασφάλεια και άμυνα, καθώς και συνδεσιμότητα και παγκόσμια ζητήματα. Παράλληλα, προβλέπεται η υπογραφή εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα, που θα ενισχύσει τη συνεργασία σε τομείς όπως η ναυτική ασφάλεια, η αμυντική βιομηχανία, η ασφαλής συνδεσιμότητα και το διάστημα.

Στις συζητήσεις θα τεθούν επίσης διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη διατήρησης μιας ελεύθερης και ευημερούσας περιοχής στον Ινδο-Ειρηνικό.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε εντός της εβδομάδας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ότι «η δουλειά μας είναι σε εξέλιξη, αλλά βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας. Κάποιοι την αποκαλούν 'μητέρα όλων των συμφωνιών'».

Το πιο σημαντικό σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, «αυτό θα παρείχε το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης στην Ευρώπη, με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο δυναμικές ηπείρους στον κόσμο,» προσθέτοντας ότι η Ευρώπη θέλει να κάνει συνεργάζεται «με τα κέντρα ανάπτυξης του σήμερα και τις οικονομικές δυνάμεις αυτού του αιώνα. Από τη Λατινική Αμερική μέχρι τον Ινδο-Ειρηνικό και πολύ πιο πέρα, η Ευρώπη θα επιλέγει πάντα τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι έτοιμος να επιλέξει την Ευρώπη».

Το διμερές εμπόριο ΕΕ–Ινδίας ανήλθε στα 136,5 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2024-25, καθιστώντας την Ένωση έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ινδίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα αποτελέσει στρατηγική ασπίδα απέναντι στον παγκόσμιο κατακερματισμό του εμπορίου και θα ενισχύσει τον ρόλο της Ινδίας ως αναδυόμενου βιομηχανικού κόμβου, ενώ για την Ευρώπη θα προσφέρει πρόσβαση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως.

Πηγή: ΚΥΠΕ

