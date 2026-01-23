Οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι και έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν για δύο ημέρες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην κρίση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ