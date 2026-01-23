Η κυλιόμενη δημοσκόπηση της ισραηλινής εφημερίδας «Μααρίβ» καταγράφει μια σημαντική δυνητική μεταβολή στο πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ, καθώς, το μπλοκ της αντιπολίτευσης φτάνει το όριο των 61 εδρών για το σχηματισμό Kυβέρνησης, ακόμη και χωρίς τη στήριξη των δύο αραβικών κομμάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κυβερνητικό μπλοκ υπό τον Βενιαμίν Νετανιάχου υποχωρεί στις 49 έδρες (από 51 στην προηγούμενη μέτρηση), ενώ η αντιπολίτευση ενισχύεται, κυρίως λόγω απωλειών του κυβερνώντος Likud και του Otzma Yehudit (του κόμματος του ακροδεξιού εταίρου του Νετανιάχου Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ) αλλά και αντίστοιχης ανόδου κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σε επίπεδο καταλληλόtητας για την πρωθυπουργία, ο Νετανιάχου προηγείται με 37%, ακολουθούμενος από τον Μπένετ με 21%, τον Άιζενκοτ με 12% και τον Λαπίντ με 8%, ενώ το 14% δηλώνει ότι κανένας δεν είναι κατάλληλος.

Τέλος, οι απόψεις των Ισραηλινών για την κατάσταση στη Γάζα εμφανίζονται διχασμένες: 41% τη θεωρούν επιτυχία και 42% αποτυχία, αποτυπώνοντας το βαθύ κοινωνικό και πολιτικό ρήγμα στη χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

