Η μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας Ιλιάνα Γιότοβα έγινε η νέα Πρόεδρος της χώρας, αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την Πέμπτη ότι η θητεία του Προέδρου Ρούμεν Ράντεφ τερματίστηκε πρόωρα μετά την παραίτησή του.

Η Γιότοβα είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Βουλγαρίας που αναλαμβάνει το αξίωμα του Προέδρου.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, όταν τερματίζονται οι εξουσίες του αρχηγού του κράτους, ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει την Προεδρία για το υπόλοιπο της θητείας.

Στις 19 Ιανουαρίου, σε ομιλία του προς τον βουλγαρικό λαό, ο Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του. Μια μέρα αργότερα, υπέβαλε την παραίτησή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο Ράντεφ είναι ο μόνος Βούλγαρος Πρόεδρος μέχρι στιγμής που έχει αποχωρήσει από το αξίωμα πριν από τη λήξη της θητείας του.

Η Ιλιάνα Γιότοβα γεννήθηκε το 1964 και αποφοίτησε από τη Γαλλική Σχολή Αλφόνς ντε Λαμαρτίν και κατέχει πτυχίο Βουλγαρικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο St Kliment Ohridski της Σόφιας.

Ειδικεύτηκε στην Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας (ENA – École nationale d'administration) και στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Στρασβούργο (Centre des Études Européennes de Strasbourg).

Μεταξύ 1990 και 1997, εργάστηκε στην Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση ως ρεπόρτερ, συντάκτρια, παρουσιάστρια προγραμμάτων και επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδήσεων και Επικαιρότητας.

Από το 1997 έως το 2007, η Γιότοβα ηγήθηκε του κέντρου Τύπου του Εθνικού Συμβουλίου του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (BSP). Ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του BSP από το 2000 έως το 2016. Τον Ιανουάριο του 2006, εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Σόφιας, θέση που κατείχε μέχρι το 2012. Το 2012, έγινε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Εθνικού Συμβουλίου του BSP, όπου υπηρέτησε μέχρι το 2016.

Η Γιότοβα ήταν βουλευτής στην 40ή Εθνοσυνέλευση από το 2005 έως το 2007.

Τον Ιούνιο του 2007, η Γιότοβα εξελέγη Ευρωβουλευτής, έως και το 2017.

Η Γιότοβα μιλάει άπταιστα γαλλικά και έχει άριστη γνώση ρωσικών και αγγλικών. Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο.

