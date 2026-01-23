Η εταιρεία δημοσκοπήσεων ORC, η οποία θεωρείται από πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους προσκείμενη στο κυβερνών AKP, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με το επίπεδο αποδοχής των πολιτικών αρχηγών στην τουρκική κοινωνία.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα διεξήχθη 11–13 Ιανουαρίου 2026 σε 26 επαρχίες, με δείγμα 2.150 συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συγκεντρώνει 42,5% θετικές γνώμες, ο ηγέτης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτεσης Οζγκιούρ Οζέλ 36,8% και ο ηγέτης του ακροδεξιού κάομματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί 23,1%.

Σημειώνεται ότι στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκε το όνομα του Εκρέμ Ιμάμογλου, Δημάρχου Κωνσταντινούπολης και κεντρικού πολιτικού προσώπου της αντιπολίτευσης, γεγονός που επισημαίνεται από αναλυτές ως μεθοδολογικός περιορισμός της συγκεκριμένης μέτρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Η δημοτικότητα του Τραμπ συνεχίζει να βυθίζεται, ζήτημα προς ζήτημα