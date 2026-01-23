Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ένας σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο παίρνει στην... πλάτη του έναν μαθητή για τον περάσει στον δρόμο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός WGNTV, ο μαθητής δυσκολεύεται να περάσει τον δρόμο που έχει γεμίσει νερό, εξαιτίας ενός αγωγού νερού που είχε σπάσει, λόγω του ψύχους που επικρατεί στην περιοχή

Ο σχολικός τροχονόμος πλησιάζει τον μαθητή και φαίνεται κάτι να του λέει. Τότε με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο κρατάει την ταμπέλα με το ΣΤΟΠ, φορτώνει τον μαθητή στην πλάτη του και τον περνάει από τη διάβαση.

HERO CROSSING GUARD carried a kid on their back across a water soaked Chicago street on this frigid morning. @WGNMorningNews Skycam 9 was above the scene as this crossing guard went above and beyond.



Well done! pic.twitter.com/POTZL7EsXt — Marcus Leshock (@marcusleshock) January 22, 2026

Μάλιστα, λίγο πριν διανύσει το πρώτο μέτρο, ο σχολικός τροχονόμος σκύβει και μαζεύει κάτι που μοιάζει με γάντι.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ο σχολικός τροχονόμος δεν περνάει μόνο μια διάβαση με το παιδί στην πλάτη, αλλά δύο διαβάσεις.

Στη συνέχεια αποθέτει τον μαθητή στο πεζοδρόμιο, μιλάνε ενώ ο μαθητής δείχνει να τον ευχαριστεί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα