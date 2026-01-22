Η Γροιλανδία θέλει να συνεχίσει έναν «ειρηνικό διάλογο» για το μέλλον της, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση, δήλωσε σήμερα ο γροιλανδός πρωθυπουργός, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως κατέληξε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί της Αρκτικής.

«Κανείς εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας», τόνισε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, συμπληρώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για εμάς, ανέφερε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

