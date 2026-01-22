Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Νότιας Αμερικής αναμένεται να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση πιθανότατα από τον Μάρτιο, σύμφωνα με διπλωμάτη της ΕΕ που μίλησε στο Reuters την Πέμπτη, παρά την παραπομπήτης στο ανώτατο δικαστήριο του μπλοκ.

Την Τετάρτη, ευρωβουλευτές επέφεραν πλήγμα στην εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur - Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη - παραπέμποντάς τη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξέλιξη που ενδέχεται να καθυστερήσει την πλήρη εφαρμογή της έως και δύο χρόνια.

«Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις την επικυρώσει το πρώτο κράτος της Mercosur», δήλωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Αυτό πιθανότατα θα είναι η Παραγουάη, τον Μάρτιο», πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε το Σάββατο τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της, με τις χώρες της Mercosur, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην εφαρμογή της έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στη Γερμανία, αλλά και σε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της συμφωνίας, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας τονίζουν ότι είναι κρίσιμη για την αντιστάθμιση απωλειών που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί και για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την Κίνα.

Στον αντίποδα, οι επικριτές με επικεφαλής τη Γαλλία υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνού βοδινού κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών, υπονομεύοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.

Γάλλοι αγρότες έχουν ήδη προχωρήσει σε μαζικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, με εκατοντάδες τρακτέρ να αποκλείουν δρόμους και να περικυκλώνουν εμβληματικά σημεία, όπως ο Πύργος του Άιφελ, νωρίτερα μέσα στο έτος.

Ο επικεφαλής του λόμπι των παραγωγών ζαχαρότευτλων της Γαλλίας (CGB), Φρανκ Σαντέρ, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας.

«Αυτό θα ήταν άρνηση της δημοκρατίας. Απαράδεκτο», δήλωσε στο Reuters.

Η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, εν αναμονή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της κοινοβουλευτικής έγκρισης, εκτιμάται ότι θα είναι πολιτικά εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των έντονων αντιδράσεων. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμφωνία σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Αν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούσαν να επιβάλουν την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, αυτό θα συνιστούσε μια μορφή δημοκρατικής εκτροπής», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος της Γαλλίας, Μοντ Μπρεζόν, μιλώντας στο CNews, πριν από τις δηλώσεις του Ευρωπαίου διπλωμάτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και τους ευρωβουλευτές πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις διατλαντικές σχέσεις, στη σκιά των απαιτήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει νωρίτερα στους συνέδρους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ότι λυπάται για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Όμως να είστε βέβαιοι: δεν θα σταματήσουμε. Η συμφωνία με τη Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική, αν θέλουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», δήλωσε την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

