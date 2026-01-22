Η τουρκική αντιπολίτευση επαναφέρει όλο και πιο πυκνά τελευταία το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην πολιτική επικαιρότητα. Το συζητήθηκε μάλιστα εκ νέου στο τουρκικό κοινοβούλιο, με χαρακτηριστικές αιχμές για την τουρκική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο.

Το μέλος του CHP, Μουράτ Εμίρ έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Είμαστε παρόντες στη Σομαλία, γιατί δεν είμαστε στην Κύπρο;». Παράλληλα, ζήτησε να ξεκινήσουν γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, υιοθετώντας μια πιο επιθετική γραμμή παρουσίας και δραστηριοποίησης.

Γκιουρντενίζ: Το 2020 η Τουρκία έφυγε από τη Μεσόγειο

Σε πιο αιχμηρό τόνο, o απόστρατος αντιναύαρχος, Τζεμ Γκιουρντενίζ, αρχιτέκτονας του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», μιλά σήμερα στην εφημερίδα Σοζτζού για σταδιακή υποχώρηση της Τουρκίας από την ανατολική Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ένα μέρος στο οποίο δεν μπορείς να πας δεν σου ανήκει», συνδέοντας τη διακοπή των δραστηριοτήτων εξερεύνησης υδρογονανθράκων με το επεισόδιο του Νοεμβρίου 2020, όταν το τουρκικό πλοίο «Ροζαλίνα-Α» δέχθηκε επιχείρηση ελέγχου ενώ κατευθυνόταν προς τη Λιβύη.

Ο Τζεμ Γκιουρντενίζ υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό λειτούργησε ως σαφές πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων στο πεδίο. Όπως ανέφερε, «δεν είχε βρεθεί τίποτα, αλλά αυτή η επιχείρηση μαφιόζικου τύπου ήταν ένα μήνυμα που έλεγε ‘μην προχωρήσετε περισσότερο’. Σηματοδότησε την αρχή της αποχώρησής μας από την Ανατολική Μεσόγειο».

Η δήλωση αυτή αποτελεί άλλη μία καταγγελία προς την κυβέρνηση Ερντογάν ότι έχει περιορίσει στην πράξη την παρουσία και τις διεκδικήσεις της στην περιοχή.