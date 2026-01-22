Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέζησε εύκολα από την πρόταση μομφής που υπέβαλαν οι ακροδεξιοί βουλευτές.

Η πρόταση μομφής που υποβλήθηκε από την πολιτική ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», είχε ως κύριο της ζήτημα την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Μεταξύ άλλων στο κείμενο που τέθηκε σημειώνεται η «αδυναμία της Προέδρου της Επιτροπής να αφουγκραστεί τους γεωργούς και τους πολίτες μας και να ανταποκριθεί στις πλέον επείγουσες προκλήσεις της ΕΕ».

Επίσης θεωρείται υπεύθυνη η Κομισιόν για «την παρακμή της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών», αλλά και για «την επιδείνωση της επισιτιστικής ασφάλειας και την έλλειψη διαφάνειας».στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Μόνο 165 από τα 720 μέλη του Κοινοβουλίου ψήφισαν κατά της Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Πέμπτη στο Στρασβούργο. Η Φον ντερ Λάιεν απουσίαζε από τη διαδικασία, καθώς προετοιμαζόταν να παραστεί σε έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις ταραγμένες σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι είναι η τέταρτη πρόταση μομφής από την οποία επιβιώνει η Φον ντερ Λαίεν τους τελευταίους έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

