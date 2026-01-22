Αυτοπεποίθηση, αφήγημα αντοχής και μεγαλοπρεπείς προοπτικές για την Τουρκία από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα, ο οποίος μίλησε στον επιχειρηματικό κόσμο. Ο Τούρκος πρόεδρος επένδυσε ξανά στη σύνδεση της αμυντικής βιομηχανίας με την εθνική ανεξαρτησία και την οικονομική ανθεκτικότητα, μετατρέποντας τις εξαγωγές όπλων σε πολιτικό και εθνικό σύμβολο.

Αμυντική βιομηχανία ως απόδειξη ισχύος

Στην 7η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Τούρκων Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε την αμυντική παραγωγή ως κινητήρια δύναμη της τουρκικής οικονομίας και ως απάντηση σε διεθνείς πιέσεις.

Όπως δήλωσε, «Τα αμυντικά προϊόντα μας έχουν μεγάλη ζήτηση σε όλο τον κόσμο. Τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, οι θαλάσσιες πλατφόρμες μας και πολλά άλλα δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις παραγγελίες.

Και αυτό δεν το πετυχαίνουμε χάρη στην ευγενική προσφορά κάποιων, αλλά παρά τα εμπόδια που μας τίθενται και τους περιορισμούς που στοχεύουν την οικονομία και τη βιομηχανία μας».

Με έμφαση στα μεγέθη, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «επανάσταση» στον αμυντικό τομέα, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν.

Όπως ανέφερε, «Στον τομέα των εξαγωγών αμυντικών και αεροπορικών προϊόντων, πραγματοποιήσαμε μια πραγματική επανάσταση.

Οι εξαγωγές αμυντικών προϊόντων, που το 2002 ανέρχονταν σε μόλις 248 εκατομμύρια δολάρια, αυξήθηκαν κατά 40 φορές το 2025, φτάνοντας τα 10 δισεκατομμύρια 554 εκατομμύρια δολάρια».

Απόρριψη της κριτικής της αντιπολίτευσης

Στο γνώριμο πεδίο της σύγκρουσης με τους επικριτές του, ο Ερντογάν επέλεξε να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις για την οικονομία, αποδίδοντάς τες σε σκοπιμότητες.

Όπως είπε, «οι καταστροφολόγοι μπορούν να ζωγραφίζουν πάλι ζοφερά σενάρια, όπως κάνουν εδώ και 23 χρόνια. Δεν θα δώσουμε σημασία σε κανένα από αυτά.

Δεν θα δώσουμε σημασία στα σκοτεινά σενάρια που οι δολοφόνοι της οικονομίας προωθούν ως προβλέψεις».

Θρησκευτική αναφορά και υπόσχεση επιτάχυνση

Η τεχνολογική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από έντονη θρησκευτική αναφορά εκ μέρους του Τούρκου προέδρου.

«Όλοι οι αδελφοί μου εδώ να είναι σίγουροι: θα εμφανιστούν νέες ευκαιρίες μπροστά μας, θα μας δοθούν δυνατότητες που ξεπερνούν τις προβλέψεις μας, η πορεία μας προς τον Αιώνα της Τουρκίας θα επιταχυνθεί, πρώτα ο Αλλάχ», τόνισε.

Όραμα μεγάλης Τουρκίας στη νέα παγκόσμια τάξη

Κλείνοντας, ο Ερντογάν επανέλαβε το στρατηγικό του όραμα, συνδέοντας την οικονομική και αμυντική πρόοδο με μια ηγετική θέση της Τουρκίας διεθνώς.

«Είμαστε σε ένα εντελώς νέο ταξίδι, όπου οι επικές μας ιστορίες θα διαβάζονται από μνήμης, οι νικηφόροι ύμνοι μας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο, οι επιτυχίες μας θα γίνονται θέμα συζήτησης από όλους, φίλους και εχθρούς, και τελικά θα έχουμε μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία.

Σε μια νέα παγκόσμια τάξη, η Τουρκία μας θα είναι, πρώτα ο Αλλάχ, μία από τις ηγέτιδες χώρες», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμφυσώντας πρωτίστως στο εσωτερικό ακροατήριο ένα αίσθημα εθνικής ανάτασης και πρωταγωνιστικού ρόλου, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται οικονομική ύφεση, τριβές, ρίσκα και ανοιχτά μέτωπα.

